Leonne Stentler: 'NEC gaat Feyenoord helemaal opvreten'

5 april 2026, 19:38
Leonne Stentler
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Leonne Stentler vreest voor Feyenoord in aanloop naar de zware uitwedstrijd tegen NEC. De analist van de NOS verwacht een loodzware wedstrijd waarin de Rotterdammers het onderspit zullen delven.

Dat vertelde Stentler zondagavond in het programma Studio Sport: "Ik vrees met grote vreze voor Feyenoord. De vorige keer werd het 2-4 voor NEC, terwijl er toen nog veel meer spelers fit waren bij Feyenoord. Ik denk dat NEC, op de manier waarop zij nu spelen, Feyenoord helemaal opvreet", zo voorspelt ze.

Ze miste zondagmiddag tegen FC Volendam (0-0) de urgentie om te winnen bij de Rotterdammers: "Het was echt vreselijk, je zou er moedeloos van worden. Ik vond dat FC Volendam de meeste aanspraak maakte op de overwinning."

"Ik vond het ook apathisch. FC Volendam kreeg alle tijd om op hun gemakje heen en weer te passen. Soms bleven de spelers van Feyenoord gewoon wandelen tijdens omschakelmomenten. Ik zag geen agressie waarmee ze echt lieten zien voor de tweede plek te willen strijden. Ik zag alleen Jakub Moder heel veel meters maken, en Oussama Targhalline ook wel", noemt Stentler nog twee lichtpuntjes: "Maar Feyenoord geeft niet het idee dat ze er vol voor gaan."

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Lees ook:
thump top 5

Race voor CL-voetbal: resterende programma's van Feyenoord, NEC, Twente en Ajax

  • Gisteren, 16:25
  • Gisteren, 16:25
  • 7
Youri Baas Ajax FC Twente

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

  • za 4 april, 22:55
  • 4 apr. 22:55
  • 9
Leo Sauer

Drama voor Feyenoord: Leo Sauer heeft scheur in zijn hamstring

  • do 2 april, 08:05
  • 2 apr. 08:05
  • 6
Volendam - Feyenoord

FC Volendam
0 - 0
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Leonne Stentler

Leonne Stentler
Leeftijd: 39 jaar (23 apr. 1986)
Positie: Verdediger

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

