vreest voor Feyenoord in aanloop naar de zware uitwedstrijd tegen NEC. De analist van de NOS verwacht een loodzware wedstrijd waarin de Rotterdammers het onderspit zullen delven.

Dat vertelde Stentler zondagavond in het programma Studio Sport: "Ik vrees met grote vreze voor Feyenoord. De vorige keer werd het 2-4 voor NEC, terwijl er toen nog veel meer spelers fit waren bij Feyenoord. Ik denk dat NEC, op de manier waarop zij nu spelen, Feyenoord helemaal opvreet", zo voorspelt ze.

Ze miste zondagmiddag tegen FC Volendam (0-0) de urgentie om te winnen bij de Rotterdammers: "Het was echt vreselijk, je zou er moedeloos van worden. Ik vond dat FC Volendam de meeste aanspraak maakte op de overwinning."

"Ik vond het ook apathisch. FC Volendam kreeg alle tijd om op hun gemakje heen en weer te passen. Soms bleven de spelers van Feyenoord gewoon wandelen tijdens omschakelmomenten. Ik zag geen agressie waarmee ze echt lieten zien voor de tweede plek te willen strijden. Ik zag alleen Jakub Moder heel veel meters maken, en Oussama Targhalline ook wel", noemt Stentler nog twee lichtpuntjes: "Maar Feyenoord geeft niet het idee dat ze er vol voor gaan."