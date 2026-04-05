Live voetbal

PSV is vroegste kampioen ooit na misstap Feyenoord tegen FC Volendam

5 april 2026, 16:29   Bijgewerkt: 16:36
Luciano Valente
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Feyenoord zondag dure punten gemorst in de strijd om plek twee. Op bezoek bij FC Volendam kwamen de Rotterdammers niet verder dan een teleurstellende 0-0, met enorme gevolgen. Door het puntenverlies kroont PSV zich tot kampioen en dat ook nog eens als de vroegste ooit.

Vanaf de eerste minuut was duidelijk dat Feyenoord het lastig zou krijgen in Volendam. De ploeg van Robin van Persie probeerde het initiatief te nemen, maar liep zich telkens vast op de hechte defensie van de thuisploeg. Kleine mogelijkheden via onder anderen Borges en Sterling zorgden voor wat dreiging, maar echt gevaarlijk werd het niet.

Artikel gaat verder onder video

Volendam beperkte zich niet tot verdedigen en liet zich af en toe venijnig zien in de omschakeling. Halverwege de eerste helft leidde dat tot de grootste kans van het duel tot dan toe. Na een fout van Timon Wellenreuther belandde de bal voor de voeten van Oehlers, maar zijn inzet verdween in het zijnet. Het bleek tekenend voor een eerste helft waarin Feyenoord slordig speelde en moeite had om het verschil te maken.

Ook na rust veranderde het spelbeeld maar mondjesmaat. Feyenoord voerde de druk op en probeerde via afstandsschoten en individuele acties de opening te forceren. Moder en Ueda waagden meerdere pogingen, maar stuitten telkens op doelman Van Oevelen of een Volendamse verdediger. De grootste kans was voor Valente, die van dichtbij twee keer mocht uithalen, maar zag hoe Verschuren zich er met alles wat hij had voor gooide en een zeker doelpunt voorkwam.

Terwijl de tijd wegtikte, groeide de spanning én de frustratie bij de Rotterdammers. Van Persie liet zijn onvrede op de arbitrage blijken langs de lijn en werd daarvoor op de bon geslingerd. In het veld bleef Feyenoord aandringen, maar het ontbrak aan precisie in de eindfase. Invallers moesten voor nieuwe energie zorgen, maar ook zij konden het verschil niet maken.

Sterker nog, in de slotfase leek Volendam zelfs dichter bij de overwinning. Grote kansen voor onder meer Veerman en Pauwels werden ternauwernood gekeerd door Wellenreuther, die zijn ploeg daarmee nog in de wedstrijd hield. Feyenoord kreeg in blessuretijd nog één mogelijkheid via Ueda, maar ook die poging leverde niets op.

Na het laatste fluitsignaal overheerste de teleurstelling bij Feyenoord. Waar de ploeg moest winnen om de marge op NEC drie punten te houden, bleef het steken in een doelpuntloos gelijkspel. Voor Feyenoord blijft een pijnlijke conclusie over, op het moment dat het móét gebeuren, geeft de ploeg niet thuis.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
3 4 reacties
Reageren
4 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

PSV bril!
317 Reacties
431 Dagen lid
734 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Kampioenuhhh 😃

Ajeto!
650 Reacties
1.287 Dagen lid
3.813 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@PSV bril!, nou gefeliciteerd! Met dank aan de dramatische concurrentie. Wel even een shout put naar Telstar wat zowel thuis als uit heeft weten te winnen

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.972 Reacties
1.093 Dagen lid
18.812 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@PSV bril! Van harte gefeliciteerd, geniet van het feestje!

PSV bril!
317 Reacties
431 Dagen lid
734 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Klantenservice

Thanx!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Volendam - Feyenoord

FC Volendam
0 - 0
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws