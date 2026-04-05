PSV is vroegste kampioen ooit na misstap Feyenoord tegen FC Volendam

Feyenoord zondag dure punten gemorst in de strijd om plek twee. Op bezoek bij FC Volendam kwamen de Rotterdammers niet verder dan een teleurstellende 0-0, met enorme gevolgen. Door het puntenverlies kroont PSV zich tot kampioen en dat ook nog eens als de vroegste ooit.

Vanaf de eerste minuut was duidelijk dat Feyenoord het lastig zou krijgen in Volendam. De ploeg van Robin van Persie probeerde het initiatief te nemen, maar liep zich telkens vast op de hechte defensie van de thuisploeg. Kleine mogelijkheden via onder anderen Borges en Sterling zorgden voor wat dreiging, maar echt gevaarlijk werd het niet.

Volendam beperkte zich niet tot verdedigen en liet zich af en toe venijnig zien in de omschakeling. Halverwege de eerste helft leidde dat tot de grootste kans van het duel tot dan toe. Na een fout van Timon Wellenreuther belandde de bal voor de voeten van Oehlers, maar zijn inzet verdween in het zijnet. Het bleek tekenend voor een eerste helft waarin Feyenoord slordig speelde en moeite had om het verschil te maken.

Ook na rust veranderde het spelbeeld maar mondjesmaat. Feyenoord voerde de druk op en probeerde via afstandsschoten en individuele acties de opening te forceren. Moder en Ueda waagden meerdere pogingen, maar stuitten telkens op doelman Van Oevelen of een Volendamse verdediger. De grootste kans was voor Valente, die van dichtbij twee keer mocht uithalen, maar zag hoe Verschuren zich er met alles wat hij had voor gooide en een zeker doelpunt voorkwam.

Terwijl de tijd wegtikte, groeide de spanning én de frustratie bij de Rotterdammers. Van Persie liet zijn onvrede op de arbitrage blijken langs de lijn en werd daarvoor op de bon geslingerd. In het veld bleef Feyenoord aandringen, maar het ontbrak aan precisie in de eindfase. Invallers moesten voor nieuwe energie zorgen, maar ook zij konden het verschil niet maken.

Sterker nog, in de slotfase leek Volendam zelfs dichter bij de overwinning. Grote kansen voor onder meer Veerman en Pauwels werden ternauwernood gekeerd door Wellenreuther, die zijn ploeg daarmee nog in de wedstrijd hield. Feyenoord kreeg in blessuretijd nog één mogelijkheid via Ueda, maar ook die poging leverde niets op.

Na het laatste fluitsignaal overheerste de teleurstelling bij Feyenoord. Waar de ploeg moest winnen om de marge op NEC drie punten te houden, bleef het steken in een doelpuntloos gelijkspel. Voor Feyenoord blijft een pijnlijke conclusie over, op het moment dat het móét gebeuren, geeft de ploeg niet thuis.