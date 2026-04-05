Supporters van FC Volendam komen tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord met nare spreekkoren. Vanaf de tribune is tijdens de eerste helft 'bommen op Rotterdam' en 'Feyenoord dood, Feyenoord dood' te horen. Supporters van de Rotterdammers zijn onaangenaam verrast door de liederen.

Op sociale media reageren meerdere Feyenoord-fans op de spreekkoren. “De Volendam-supporters schreeuwen maar weer eens ‘Bommen op Rotterdam’ luidkeels. Zulke supporters gun je toch gewoon een degradatie", schrijft iemand. "“Sinds wanneer hebben wij een rivaliteit met Volendam? Ik hoor alleen maar ‘Feyenoord dood’ en ‘Bommen op Rotterdam’", vraagt een ander zich af. “Je bent toch niet goed als je gaat lopen zingen ‘Bommen op Rotterdam’?”

In april 2024 zongen supporters van Volendam ook al over 'bommen op Rotterdam'. In 2023 werd toenmalig PSV-speler Xavi Simons 'homo' genoemd door het publiek. In april 2025 zei Bilal Ould-Chikh dat hij met 95 procent van de Volendam-supporters een goede band had, maar dat een klein groepje fans 'buitenlandse spelers' extra kritisch benadert.