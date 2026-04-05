Feyenoord-fans verbaasd door spreekkoren bij FC Volendam: 'Hebben we rivaliteit?'

5 april 2026, 15:06
FC Volendam - Feyenoord
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Supporters van FC Volendam komen tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord met nare spreekkoren. Vanaf de tribune is tijdens de eerste helft 'bommen op Rotterdam' en 'Feyenoord dood, Feyenoord dood' te horen. Supporters van de Rotterdammers zijn onaangenaam verrast door de liederen.

Op sociale media reageren meerdere Feyenoord-fans op de spreekkoren. “De Volendam-supporters schreeuwen maar weer eens ‘Bommen op Rotterdam’ luidkeels. Zulke supporters gun je toch gewoon een degradatie", schrijft iemand. "“Sinds wanneer hebben wij een rivaliteit met Volendam? Ik hoor alleen maar ‘Feyenoord dood’ en ‘Bommen op Rotterdam’", vraagt een ander zich af. “Je bent toch niet goed als je gaat lopen zingen ‘Bommen op Rotterdam’?”

In april 2024 zongen supporters van Volendam ook al over 'bommen op Rotterdam'. In 2023 werd toenmalig PSV-speler Xavi Simons 'homo' genoemd door het publiek. In april 2025 zei Bilal Ould-Chikh dat hij met 95 procent van de Volendam-supporters een goede band had, maar dat een klein groepje fans 'buitenlandse spelers' extra kritisch benadert.

Volendam - Feyenoord

FC Volendam
0 - 0
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

