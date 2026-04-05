Valente doet bizarre uitspraak over Volendam - Feyenoord: 'Lever je contract maar in!'

Feyenoord haalde zondag weer een zeer matig niveau in de uitwedstrijd bij FC Volendam, waardoor de ploeg wéér tegen puntverlies aanliep (0-0). wordt op X aangepakt vanwege een zeer opmerkelijke uitspraak.

In een interview met ESPN geeft Valente aan dat zijn ploeg alles gaf zondag. "We zijn volle bak gegaan, het is niet dat je tijdens de wedstrijd denkt: we moeten behoudend voetballen. Dat willen we ook niet uitstralen. Maar je kan ook niet als stelletje blinden naar voren lopen." Volgens de middenvelder van Feyenoord heeft FC Volendam vooral kwaliteiten in de omschakeling: met een zeer offensieve speelstijl zouden de Rotterdammers in het mes lopen.

"De eerste helft vond ik best prima", zegt Valente, als hij toch iets positiefs eruit moet pikken. Die uitspraak komt hem op kritiek te staan: Feyenoord speelde namelijk ook voor de rust zeer ondermaats. Zo schrijft een fan van de club dat de speler met Italiaanse roots zijn contract moet inleveren. Andere supporters vinden dat Valente 'slap lult' en zijn trainer, Robin van Persie maar al te graag napraat. De oefenmeester wordt eveneens regelmatig geridiculiseerd vanwege zijn uitspraken.

Feyenoord speelde voor rust in Volendam minder xG bij elkaar, schoot even vaak op doel als de tegenstander en domineerde amper. Een gelijkspel was na negentig minuten een logisch resultaat: Feyenoord was ook na rust verre van geweldig.

Valente: ik vond de eerste helft best prima.



Lever je contract maar in!



#volfey — AapNootMies🍀 (@AapNootMies7) April 5, 2026