Valente doet bizarre uitspraak over Volendam - Feyenoord: 'Lever je contract maar in!'

5 april 2026, 19:06
Luciano Valente
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Feyenoord haalde zondag weer een zeer matig niveau in de uitwedstrijd bij FC Volendam, waardoor de ploeg wéér tegen puntverlies aanliep (0-0). Luciano Valente wordt op X aangepakt vanwege een zeer opmerkelijke uitspraak.

In een interview met ESPN geeft Valente aan dat zijn ploeg alles gaf zondag. "We zijn volle bak gegaan, het is niet dat je tijdens de wedstrijd denkt: we moeten behoudend voetballen. Dat willen we ook niet uitstralen. Maar je kan ook niet als stelletje blinden naar voren lopen." Volgens de middenvelder van Feyenoord heeft FC Volendam vooral kwaliteiten in de omschakeling: met een zeer offensieve speelstijl zouden de Rotterdammers in het mes lopen.

"De eerste helft vond ik best prima", zegt Valente, als hij toch iets positiefs eruit moet pikken. Die uitspraak komt hem op kritiek te staan: Feyenoord speelde namelijk ook voor de rust zeer ondermaats. Zo schrijft een fan van de club dat de speler met Italiaanse roots zijn contract moet inleveren. Andere supporters vinden dat Valente 'slap lult' en zijn trainer, Robin van Persie maar al te graag napraat. De oefenmeester wordt eveneens regelmatig geridiculiseerd vanwege zijn uitspraken.

Feyenoord speelde voor rust in Volendam minder xG bij elkaar, schoot even vaak op doel als de tegenstander en domineerde amper. Een gelijkspel was na negentig minuten een logisch resultaat: Feyenoord was ook na rust verre van geweldig.

Lees ook:
thump top 5

Race voor CL-voetbal: resterende programma's van Feyenoord, NEC, Twente en Ajax

  • Gisteren, 16:25
  • Gisteren, 16:25
  • 7
Youri Baas Ajax FC Twente

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

  • za 4 april, 22:55
  • 4 apr. 22:55
  • 9
Leo Sauer

Drama voor Feyenoord: Leo Sauer heeft scheur in zijn hamstring

  • do 2 april, 08:05
  • 2 apr. 08:05
  • 6
Een zooitje bijmekaar geraapt ellende.

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
27
2
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

