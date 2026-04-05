Project Champions League, zoals Robin van Persie de eindfase van het seizoen noemt, is zondagmiddag tegen FC Volendam dramatisch gestart voor Feyenoord: 0-0. Een opsomming van drie onderdelen waarop de Rotterdamse club in het KRAS Stadion een zware onvoldoende scoorde.

01. Een schrijnend baltempo

Feyenoord slaagde er geen moment in om Volendam kapot te spelen. Aan de bal wist de nummer twee van de Eredivisie totaal niet te imponeren, mede door het lage tempo dat in het KRAS Stadion werd gehanteerd. De bal ging te sloom van voet naar voet, waardoor de thuisploeg eenvoudig op de been bleef en de organisatie gesloten hield. Daarbij kwam dat spelers als Luciano Valente en Jakub Moder, die het verschil moeten maken, te lang met de bal liepen. Hoewel de intentie om iets te forceren aanwezig was, leverde het juist een tegengesteld resultaat op.

02. Creativiteit en diepgang

Feyenoord miste door de afwezigheid van Anis Hadj Moussa de meest creatieve speler van de selectie. En dat was te zien. Er was een groot gebrek aan creativiteit, met name in de voorhoede. Raheem Sterling en met name Goncalo Borges voegden daarin weinig toe. Het tweetal toonde amper diepgang, terwijl daar zeker in de eerste helft wél om gevraagd werd. De twee buitenspelers bleken ook in hun passeerbewegingen ongelukkig. Ook Ayase Ueda was als eindstation onzichtbaar, mede omdat hij nauwelijks bruikbare ballen ontving. Als Feyenoord tot een gevaarlijk moment kwam, kwam dat vaak door de individuele klasse van spelers als Valente en Moder. Zij konden een linie overslaan en een (zeldzame) loopactie herkennen. Dat is echter te weinig voor een topclub.

03. Gebrek aan urgentie

Het meest schrijnende aspect was de houding. Natuurlijk wilde de ploeg van Van Persie graag winnen, maar Feyenoord straalde geen enkele urgentie uit. Zeker in de eerste helft leek het bij vlagen op een oefenwedstrijd. Kwam dat door de tegenstander, onderschatting of het lage tempo? Zeg het maar. Het was in ieder geval niet te zien dat Feyenoord móést winnen om de tweede plaats en het bijbehorende Champions League-ticket veilig te stellen. Feyenoord zal meer gif moeten tonen om 'project Champions League' alsnog met een voldoende te kunnen afsluiten.