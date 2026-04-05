Live voetbal

Drie pijnlijke conclusies na nieuwe blamage van Feyenoord

5 april 2026, 16:34   Bijgewerkt: 16:40
Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Project Champions League, zoals Robin van Persie de eindfase van het seizoen noemt, is zondagmiddag tegen FC Volendam dramatisch gestart voor Feyenoord: 0-0. Een opsomming van drie onderdelen waarop de Rotterdamse club in het KRAS Stadion een zware onvoldoende scoorde.

01. Een schrijnend baltempo

Feyenoord slaagde er geen moment in om Volendam kapot te spelen. Aan de bal wist de nummer twee van de Eredivisie totaal niet te imponeren, mede door het lage tempo dat in het KRAS Stadion werd gehanteerd. De bal ging te sloom van voet naar voet, waardoor de thuisploeg eenvoudig op de been bleef en de organisatie gesloten hield. Daarbij kwam dat spelers als Luciano Valente en Jakub Moder, die het verschil moeten maken, te lang met de bal liepen. Hoewel de intentie om iets te forceren aanwezig was, leverde het juist een tegengesteld resultaat op.

02. Creativiteit en diepgang

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord miste door de afwezigheid van Anis Hadj Moussa de meest creatieve speler van de selectie. En dat was te zien. Er was een groot gebrek aan creativiteit, met name in de voorhoede. Raheem Sterling en met name Goncalo Borges voegden daarin weinig toe. Het tweetal toonde amper diepgang, terwijl daar zeker in de eerste helft wél om gevraagd werd. De twee buitenspelers bleken ook in hun passeerbewegingen ongelukkig. Ook Ayase Ueda was als eindstation onzichtbaar, mede omdat hij nauwelijks bruikbare ballen ontving. Als Feyenoord tot een gevaarlijk moment kwam, kwam dat vaak door de individuele klasse van spelers als Valente en Moder. Zij konden een linie overslaan en een (zeldzame) loopactie herkennen. Dat is echter te weinig voor een topclub.

03. Gebrek aan urgentie

Het meest schrijnende aspect was de houding. Natuurlijk wilde de ploeg van Van Persie graag winnen, maar Feyenoord straalde geen enkele urgentie uit. Zeker in de eerste helft leek het bij vlagen op een oefenwedstrijd. Kwam dat door de tegenstander, onderschatting of het lage tempo? Zeg het maar. Het was in ieder geval niet te zien dat Feyenoord móést winnen om de tweede plaats en het bijbehorende Champions League-ticket veilig te stellen. Feyenoord zal meer gif moeten tonen om 'project Champions League' alsnog met een voldoende te kunnen afsluiten.

Geschreven door

Tijmen Gerritsen is sinds 2020 actief bij FCUpdate, waar hij begon als livereporter en inmiddels werkt als content creator/redacteur. Wekelijks schrijft hij nieuwsberichten, achtergrondverhalen, analyses en columns, met een sterke focus op het Nederlandse voetbal. Tijmen volgt zowel de topclubs als clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en bezoekt regelmatig wedstrijden en persmomenten. Naast zijn werk studeert hij Journalistiek aan de Hogeschool Windesheim, waar hij zijn journalistieke vaardigheden verder ontwikkelt.

Bekijk volledige bio

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
10 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
148 Reacties
631 Dagen lid
316 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Feyenoord gaat het niet redden om plek 2 te behouden als het zo blijft spelen. Ik denk dat NEC en Twente nog over Feyenoord gaat.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Volendam - Feyenoord

FC Volendam
0 - 0
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
25
8
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws