Feyenoord is zondagmiddag in tien minuten tijd twee strafschoppen ontnomen. Dat stellen althans een groot aantal supporters van de Rotterdamse club, nadat Gonçalo Borges en Ayase Ueda onderuit gingen in het strafschopgebied van FC Volendam.
Het eerste opvallende moment vond plaats in de derde minuut van de wedstrijd, toen Borges langs zijn directe tegenstander glipte en het strafschopgebied van de thuisploeg instormde. Borges gaf de bal vervolgens voor richting Raheem Sterling, maar werd bij het spelen van die bal op zijn enkel geraakt door FC Volendam-verdediger Mawouna Amevor.
Borges bleef vervolgens enige tijd op de grond liggen en had verzorging nodig. Supporters van Feyenoord vragen zich ondertussen hardop af waarom er vanuit Zeist niet werd ingegrepen, aangezien Amevor onreglementair in contact kwam met Borges.
"Er wordt Feyenoord hier toch gewoon een penalty ontnomen?", schrijft een kijker op X. "De speler van FC Volendam raakt toch duidelijk de enkel van Borges…", verzucht een ander. "Is toch gewoon een penalty? Mist de bal en raakt Borges volledig op de enkel", merkt een derde op.
Even later was er opnieuw ophef, nadat Feyenoord-spits Ayase Ueda in het strafschopgebied naar de grond ging. Scheidsrechter Allard Lindhout zag er echter niets in.
Lindhout was te slecht om naar te kijken en het grootse brandhout tijdens het paasvuur in de dorpen wat praal en pracht was. Deze man is totaal niet geschikt om een fluit in zijn mond te hebben, ja bij een harmonie misschien maar niet op de velden. Even laten zien dat hij er is en geel geven aan van Persie maar waarom krijgt Lindhout dan geen rood, meer verdiende hij niet en dit is niet de enige wedstrijd dat hij slecht is, dat is hij aldoor. Feyenoord speelde super slecht maar Lindhot was de slechtste van het veld. Hij had zijn rode kaart in zijn binnenzak toch niet zo moeilijk die voor zijn eigen te trekken en ook de 4e man en de VAR. Dat dit een wedstrijd moest zijn van belang om de 2e plaats toont de armoede van ons voetballen wel aan en die zijn ze ook niet waardig zo slecht ze speelde en helaas van Persie heeft het gewoon niet in zijn handen om als trainer te fungeren. .
