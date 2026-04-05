Feyenoord is zondagmiddag in tien minuten tijd twee strafschoppen ontnomen. Dat stellen althans een groot aantal supporters van de Rotterdamse club, nadat en onderuit gingen in het strafschopgebied van FC Volendam.

Het eerste opvallende moment vond plaats in de derde minuut van de wedstrijd, toen Borges langs zijn directe tegenstander glipte en het strafschopgebied van de thuisploeg instormde. Borges gaf de bal vervolgens voor richting Raheem Sterling, maar werd bij het spelen van die bal op zijn enkel geraakt door FC Volendam-verdediger Mawouna Amevor.

Borges bleef vervolgens enige tijd op de grond liggen en had verzorging nodig. Supporters van Feyenoord vragen zich ondertussen hardop af waarom er vanuit Zeist niet werd ingegrepen, aangezien Amevor onreglementair in contact kwam met Borges.

"Er wordt Feyenoord hier toch gewoon een penalty ontnomen?", schrijft een kijker op X. "De speler van FC Volendam raakt toch duidelijk de enkel van Borges…", verzucht een ander. "Is toch gewoon een penalty? Mist de bal en raakt Borges volledig op de enkel", merkt een derde op.

Even later was er opnieuw ophef, nadat Feyenoord-spits Ayase Ueda in het strafschopgebied naar de grond ging. Scheidsrechter Allard Lindhout zag er echter niets in.