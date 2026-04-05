Aymen Sliti krijgt de volle laag van Kenneth Perez: 'Zo schandalig slecht!'

Kenneth Perez vindt het ongelooflijk dat zondagmiddag geen doelpunt heeft gemaakt namens Feyenoord. De buitenspeler kreeg een enorme kans, maar faalde hopeloos in de afronding.

In het programma Dit was het Weekend was te zien hoe Tsuyoshi Watanabe*, een van de weinige lichtpuntjes bij Feyenoord, Sliti bediende met een voorzet perfect op maat. De jonge buitenspeler kon van dichtbij inkoppen, maar knikte de bal rechts naast het doel van FC Volendam-keeper Kayne van Oevelen.

Kenneth Perez geloofde zijn ogen niet toen hij het moment zag: "Ook als je niet kan koppen, dan kan je de bal nog op goal krijgen. Dit is echt zó schandalig slecht. Zo schandalig slecht! Het is een profvoetballer. Die hoort toch enigszins te kunnen koppen? Een open kans op anderhalve meter van de goal, en je kan hem niet eens op goal krijgen!"

Artikel gaat verder onder video

Sliti is overigens niet de enige die onderuit de zak krijgt van Perez. Zo zag de analist ook dramatische momenten van Raheem Sterling en Luciano Valente in de teleurstellende wedstrijd van Feyenoord op bezoek bij FC Volendam.