Aymen Sliti krijgt de volle laag van Kenneth Perez: 'Zo schandalig slecht!'

5 april 2026, 20:45
Aymen Sliti
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Kenneth Perez vindt het ongelooflijk dat Aymen Sliti zondagmiddag geen doelpunt heeft gemaakt namens Feyenoord. De buitenspeler kreeg een enorme kans, maar faalde hopeloos in de afronding.

In het programma Dit was het Weekend was te zien hoe Tsuyoshi Watanabe*, een van de weinige lichtpuntjes bij Feyenoord, Sliti bediende met een voorzet perfect op maat. De jonge buitenspeler kon van dichtbij inkoppen, maar knikte de bal rechts naast het doel van FC Volendam-keeper Kayne van Oevelen.

© ESPN

Kenneth Perez geloofde zijn ogen niet toen hij het moment zag: "Ook als je niet kan koppen, dan kan je de bal nog op goal krijgen. Dit is echt zó schandalig slecht. Zo schandalig slecht! Het is een profvoetballer. Die hoort toch enigszins te kunnen koppen? Een open kans op anderhalve meter van de goal, en je kan hem niet eens op goal krijgen!"

Sliti is overigens niet de enige die onderuit de zak krijgt van Perez. Zo zag de analist ook dramatische momenten van Raheem Sterling en Luciano Valente in de teleurstellende wedstrijd van Feyenoord op bezoek bij FC Volendam.

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Lees ook:
thump top 5

Race voor CL-voetbal: resterende programma's van Feyenoord, NEC, Twente en Ajax

  • Gisteren, 16:25
  • Gisteren, 16:25
  • 7
Youri Baas Ajax FC Twente

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

  • za 4 april, 22:55
  • 4 apr. 22:55
  • 9
Leo Sauer

Drama voor Feyenoord: Leo Sauer heeft scheur in zijn hamstring

  • do 2 april, 08:05
  • 2 apr. 08:05
  • 6
Volendam - Feyenoord

FC Volendam
0 - 0
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Aymen Sliti

Aymen Sliti
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (24 mrt. 2006)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
18
1
2024/2025
Feyenoord
4
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

