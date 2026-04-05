Teruglezen | Hoe Feyenoord het verzaakte te winnen van Volendam

Feyenoord gaat zondagmiddag om 14.30 uur op bezoek bij FC Volendam. De Rotterdammers zullen koste wat kost willen winnen om zo weer een stap dichter bij de tweede plaats en daarmee directe plaatsing voor de Champions League te komen. In FC Volendam treft de ploeg van Robin van Persie een tegenstander die de laatste drie duels allemaal verloor. In dit liveblog houden we je van minuut tot minuut op de hoogte van de ontwikkelingen bij FC Volendam - Feyenoord.

LIVE Eredivisie: FC Volendam - Feyenoord Sorteer op: Laatste Oudste 90+5' - Einde wedstrijd (0-0) De wedstrijd eindigt hoe het begon. Feyenoord morst dure punten in de strijd om plek twee en PSV mag zich kampioen van Nederland noemen. 90+2' - Kopbal Feyenoord (0-0) Ueda kopt richting de verre hoek, Van Oevelen kan hem pakken. 90' - Extra tijd tweede helft (0-0) We gaan nog minimaal vijf minuten langer door. 89' - Kans Volendam (0-0) Veerman kopt over van heel dichtbij. 88' - Redding Wellenreuther (0-0) Veerman wint het duel van Deijl en geeft de bal mee aan Pauwels. Laatstgenoemde schiet, maar de bal stuit op de voet van de Feyenoord-doelman. 🔄 83' - Wissel bij Feyenoord (0-0) Tengstedt komt voor Targhalline, Van Persie wil een winst forceren. 80' - Kopkans Feyenoord (0-0) Sliti kan bij de tweede paal vrij inkoppen maar komt niet lekker tegen de bal, de poging gaat naast. 🟨 79' - Geel voor Amevor (0-0) Amevor hindert tijdens het trappen van Wellenreuther, hij krijgt logischerwijs geel. 🔄 78' - Wissel bij Volendam (0-0) Henk Veerman komt binnen de lijnen voor Anthony Descotte. 78' - Schot Volendam (0-0) Bacuna komt langs Deijl en schiet richting de verre hoek. Watanabe kopt weg. 🔄 77' - Dubbele wissel Feyenoord (0-0) Sterling en Borges verlaten het veld voor Sliti en Zinhagel. 🔄 75' - Dubbele wissel Volendam (0-0) Bacuna en Mühren komen in het veld voor Ideho en Kuwas. Robin van Persie is arbitrage zat en wordt bestraft met gele kaart Robin van Persie, coach van Feyenoord, kreeg een gele kaart van scheidsrechter Allard Lindhout tijdens de wedstrijd tegen FC Volendam. Van Persie en assistent John de Wolf protesteerden fel na een beslissing over Feyenoord-spits Ayase Ueda. 72' - Poging Feyenoord (0-0) Kraaijeveld schiet van ver, de bal gaat naast. 🟨 70' - Geel voor Volendam (0-0) Verschuren komt hard in op Targhalline op het middenveld, dit kost hem een gele kaart en daarmee is hij volgende week geschorst.