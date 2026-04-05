Robin van Persie is woedend en wordt bestraft met gele kaart

5 april 2026, 15:56
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Robin van Persie heeft zondagmiddag een gele kaart gekregen van scheidsrechter Allard Lindhout. De Feyenoord-coach werd bestraft vanwege zijn felle reacties op beslissingen van de leidsman.

Van Persie ontplofte zondagmiddag na een opvallend moment in de 53ste minuut van de wedstrijd. Feyenoord-spits Ayase Ueda werd op de rand van het strafschopgebied vastgehouden door FC Volendam-verdediger Mawouna Amevor. Tot verbazing van de gehele Feyenoord-bank besloot Lindhout het spel "gewoon door te laten gaan". Het paste in zijn manier van fluiten: Lindhout liet gedurende de gehele wedstrijd veel doorgaan.

Het zorgde er wel voor dat Van Persie zich samen met assistent John de Wolf meldde bij vierde official Martijn Vos, die duidelijk te horen kreeg wat de technische staf van de beslissing van Lindhout vond. De arbiter van dienst was echter van mening dat de reactie van Van Persie te hevig was en besloot hem met een gele kaart op de bon te slingeren.

Overigens was Van Persie niet de enige die met verbazing keek naar de beslissing van Lindhout. Ook ESPN-commentator Leo Oldenburger vond er het zijne van: "Dat is toch langdurig vasthouden en wegsmijten door Amevor. Daar had je voor kunnen fluiten", zei hij.

Het was ook niet alleen een verschrikkelijk slechte wedstrijd maar de scheidsrechter was daarbij ook nog de minkukel op het veld Wat was hij selectief slecht

Volendam - Feyenoord

FC Volendam
0 - 0
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

