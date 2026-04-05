Robin van Persie heeft zondagmiddag een gele kaart gekregen van scheidsrechter Allard Lindhout. De Feyenoord-coach werd bestraft vanwege zijn felle reacties op beslissingen van de leidsman.

Van Persie ontplofte zondagmiddag na een opvallend moment in de 53ste minuut van de wedstrijd. Feyenoord-spits Ayase Ueda werd op de rand van het strafschopgebied vastgehouden door FC Volendam-verdediger Mawouna Amevor. Tot verbazing van de gehele Feyenoord-bank besloot Lindhout het spel "gewoon door te laten gaan". Het paste in zijn manier van fluiten: Lindhout liet gedurende de gehele wedstrijd veel doorgaan.

Het zorgde er wel voor dat Van Persie zich samen met assistent John de Wolf meldde bij vierde official Martijn Vos, die duidelijk te horen kreeg wat de technische staf van de beslissing van Lindhout vond. De arbiter van dienst was echter van mening dat de reactie van Van Persie te hevig was en besloot hem met een gele kaart op de bon te slingeren.

Overigens was Van Persie niet de enige die met verbazing keek naar de beslissing van Lindhout. Ook ESPN-commentator Leo Oldenburger vond er het zijne van: "Dat is toch langdurig vasthouden en wegsmijten door Amevor. Daar had je voor kunnen fluiten", zei hij.