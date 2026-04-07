NEC en Feyenoord staan zondag in Nijmegen tegenover elkaar in een directe wedstrijd om de tweede plaats. Als de ploeg van Dick Schreuder die wedstrijd wint, zal het op de tweede plaats eindigen, zo voorspelt Valentijn Driessen in de rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside.

Feyenoord liet zondagmiddag punten liggen op bezoek bij FC Volendam (0-0) en zag NEC daarmee naderen tot een punt. “Het is treurig, 0-0 tegen Volendam, kom op”, verzucht Driessen. Wilfred Genee haalt aan dat Robin van Persie het vrijdag op zijn persconferentie nog had over ‘project Champions League’. “Er deugt helemaal niks van, er is geen enkele samenhang”, reageert Driessen. “Iedereen doet maar wat. En als ze Hadj Moussa dan niet hebben, is er niemand die het kan beslissen.”

Volgens Bas Nijhuis komt het allemaal door de vele blessures bij Feyenoord. “Maar dit elftal moet toch gewoon winnen van Volendam?”, countert Driessen. “Alleen die Borges is al tien, elf miljoen.” Nijhuis gaat vervolgens verder met zijn verhaal en vertelt dat hij Sem Steijn onlangs sprak, die aangaf niet anders te trainen dan bij FC Twente. De scheidsrechter denkt dus dat alle blessures ‘domme pech’ zijn. Daar is Driessen het niet mee eens: “Het is de druk. Slecht presteren en dan komt er druk.”

Na deze interactie concludeert Genee dat Driessen niet gelooft dat Feyenoord dit seizoen tweede gaat worden, waarna hij vraagt of de journalist denkt dat Ajax play-offs gaat spelen. “Het mooiste zou natuurlijk zijn als Ajax én Feyenoord play-offs spelen”, stelt Driessen. Maar wie wordt er dan tweede? “Als NEC van Feyenoord wint, worden die tweede. Dat kan bijna niet anders”, aldus de verslaggever, die een week geleden nog voorspelde dat NEC geen tweede zou worden. “Maar die moeten nog tegen AZ en Twente (allebei uitwedstrijden, red.).” Als Genee vervolgens FC Twente als optie noemt voor plek twee, is Driessen het daar niet mee eens. “Tegen Utrecht (0-2 verlies, red.) heb ik ze ook niet gezien, die hebben altijd dat soort wedstrijden ergens tussendoor. Volendam wordt misschien wel heel moeilijk voor ze.”