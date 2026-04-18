Dick Schreuder kan zondag de eerste grote prijs uit zijn trainerscarrière veroveren. In de bekerfinale neemt NEC het op tegen AZ. Voor Schreuder zou het een mooie bekroning zijn op een ijzersterk debuutseizoen, waarin hij NEC naar zijn hand wist te zetten. Zijn voormalig assistent Henry van der Vegt is daar niet door verrast.

Van der Vegt is momenteel hoofdtrainer van PEC Zwolle; tussen 2019 en 2025 was hij assistent-trainer bij het eerste elftal. Vanaf november 2021 fungeerde hij als rechterhand van Schreuder, die na het seizoen 2022/23 vertrok. Van der Vegt zag wel aankomen dat Schreuder het goed zou doen bij NEC, zo vertelt hij aan FCUpdate-journalist Mingus Niesten.

Artikel gaat verder onder video

“Of ik verbaasd ben door zijn ontwikkeling? Nee, dat heb ik voor het seizoen al gezegd”, geeft hij aan. “Ik heb Dick meegemaakt en het is absoluut een trainer die iets kan losmaken bij een club en zijn speelstijl duidelijk kan neerzetten. Dat heeft hij geweldig gedaan. Hij heeft spelers op de juiste plek gezet en veel energie in het spel gebracht. Dat betaalt zich nu uit. Het is niet voor niets dat ze daar staan, dat hebben ze echt verdiend. Er is niets gestolen. ”

Van der Vegt heeft tijdens de samnwerking veel geleerd van Schreuder. “Zeker. Ik heb daar veel van opgestoken en gebruik nog steeds dingen, zoals oefeningen en principes waar ik met hem aan heb gewerkt.”