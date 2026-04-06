Live voetbal

Perez en Van Polen zien Feyenoord wegzakken in strijd om plek twee

6 april 2026, 09:55
Bram van Polen
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Kenneth Perez en Bram van Polen hebben hard uitgehaald naar het spel van Feyenoord. Na het gelijkspel van afgelopen zondag tegen FC Volendam concluderen de twee bij ESPN dat het de Rotterdammers momenteel ontbreekt aan zowel kwaliteit als vertrouwen. Volgens het duo is het voor de ploeg van Van Persie momenteel vooral een kwestie van de laatste wedstrijden uitzitten.

In het programma Dit Was Het Weekend keek Van Polen met weinig plezier naar het optreden van de huidige nummer twee van de Eredivisie. "Het was niet zo'n leuke wedstrijd om naar te kijken", aldus de oud-verdediger. Waar andere topwedstrijden vaak nog amusementswaarde bieden, viel dat in Volendam volgens hem zwaar tegen. "Met PSV en Ajax had je nog best leuke potjes om naar te kijken. Het was qua tempo niet hoog genoeg, het zat hem in de kleine aannames, ballen die van voeten sprongen."

Artikel gaat verder onder video

Collega-analist Perez sloot zich daar volledig bij aan en wees direct een oorzaak aan. "Bram, weet je wat je daar miste: kwaliteit. Gewoon spelers met kwaliteit", reageert de Deen. Volgens Perez mist de selectie momenteel creativiteit, wat ook voor verbazing zou zorgen bij een speler als Van Persie. "Er is niemand, maar dan ook echt niemand die iets verrassend kan. Van Persie denkt: 'wat de f*ck man'."

Hij trekt daarbij een pijnlijke vergelijking met de aartsrivaal uit Amsterdam. "Ajax is dramatisch, maar zelfs gisteren stonden ze 0-1 achter en dan denk je: 'ze maken geen schijn van kans', maar uit het niets Berghuis, Godts, Weghorst. Er klopt heel weinig bij Ajax, maar dat hebben ze wel."

Het gebrek aan overtuiging baart Van Polen zorgen voor de slotfase van de competitie. "Ze hebben weinig houvast en het is op hoop van zegen", oordeelde hij . "Doorkomen die laatste vijf, zo zitten we er ook naar te kijken. Je hebt geen enkele keer het idee: 'die voetballen nu met vertrouwen'", ziet Van Polen.

Dat gebrek aan uitstraling blijft volgens hem niet onopgemerkt bij de concurrentie, waaronder NEC, dat op slechts één punt achterstand staat en komende zondag de tegenstander is van Feyenoord. "Dat zie je wel bij een NEC en een Twente. Die ploegen ruiken bloed in alles wat met Feyenoord te maken heeft."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Bram van Polen

Bram van Polen
Leeftijd: 40 jaar (11 okt. 1985)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
PEC
31
0
2022/2023
PEC
36
1
2021/2022
PEC
30
5
2020/2021
PEC
25
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws