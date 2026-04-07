heeft de training van Feyenoord op dinsdag voortijdig moeten staken. Volgens 1908.nl greep de middenvelder al vroeg tijdens de training naar zijn bovenbeen, waarna hij afhaakte.

Feyenoord speelde zondag met 0-0 gelijk bij FC Volendam en zag nummer drie NEC daardoor tot een punt naderen. Komend weekend gaat de ploeg van Robin van Persie op bezoek in Nijmegen in een rechtstreeks duel om de tweede plaats. Mocht de ploeg van Dick Schreuder winnen, wipt het met nog vier duels te gaan over de Rotterdammers heen op de ranglijst.

Op dinsdag besloot Feyenoord om een openbare training te organiseren. Al vrij snel moest Valente daarbij geblesseerd naar de kant, zo meldt 1908.nl. Het is nog niet duidelijk of dit uit voorzorg was, of dat er echt iets serieus aan de hand is. Hoe dan ook is de zomeraanwinst op dit moment onmisbaar voor Feyenoord en Van Persie, dus zullen ze in Rotterdam-Zuid hopen dat het meevalt.

De fanwebsite meldt dat er ook goed nieuws te melden valt vanaf het trainingscomplex van Feyenoord. Zo deden Givairo Read en Gernot Trauner weer mee met de groepstrainingen, dus lijken zij dichter bij hun rentree te komen. Ook Jeremiah St. Juste deed gedeeltelijk mee met de groep.