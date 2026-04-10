ontbreekt zondagmiddag hoogstwaarschijnlijk tijdens de belangrijke uitwedstrijd tegen NEC, zo meldt ESPN donderdagavond. Volgens de betaalzender is de kans ‘vrij klein’ dat de middenvelder in actie gaat komen tijdens het cruciale duel in de strijd om plek twee in de Eredivisie.

Valente stapte dinsdag uit op de openbare training van Feyenoord, toen hij naar zijn bovenbeen greep. Hoewel de ernst van de blessure nog niet is bevestigd, weet ESPN dat de kans klein is dat de 22-jarige middenvelder zondag van de partij is.

Voor Feyenoord zou de afwezigheid van Valente een enorme domper zijn. De middenvelder is een van de dragende spelers van het elftal, al kent hij na de winter een iets mindere fase ten opzichte van het begin van het seizoen. Ook voor Valente zelf zou een blessure rampzalig nieuws betekenen met het oog op het WK. De middenvelder behoorde afgelopen interlandperiode nog tot de selectie van Oranje.

Grote blessurezorgen Feyenoord

Valente is niet het enige vraagteken bij de Rotterdammers. Het is namelijk nog onzeker of Anis Hadj Moussa en Anel Ahmedhodzic meedoen tegen NEC.

In Nijmegen speelt Feyenoord zondagmiddag een cruciaal duel in de strijd om plek twee. De Rotterdammers staan slechts één punt voor op de Nijmegenaren. De tweede plek geeft aan het einde van het seizoen recht op directe plaatsing voor de groepsfase van de Champions League.