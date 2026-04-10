Zware domper voor Feyenoord: Valente lijkt NEC-uit te missen

10 april 2026, 09:18
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Luciano Valente ontbreekt zondagmiddag hoogstwaarschijnlijk tijdens de belangrijke uitwedstrijd tegen NEC, zo meldt ESPN donderdagavond. Volgens de betaalzender is de kans ‘vrij klein’ dat de middenvelder in actie gaat komen tijdens het cruciale duel in de strijd om plek twee in de Eredivisie.

Valente stapte dinsdag uit op de openbare training van Feyenoord, toen hij naar zijn bovenbeen greep. Hoewel de ernst van de blessure nog niet is bevestigd, weet ESPN dat de kans klein is dat de 22-jarige middenvelder zondag van de partij is.

Voor Feyenoord zou de afwezigheid van Valente een enorme domper zijn. De middenvelder is een van de dragende spelers van het elftal, al kent hij na de winter een iets mindere fase ten opzichte van het begin van het seizoen. Ook voor Valente zelf zou een blessure rampzalig nieuws betekenen met het oog op het WK. De middenvelder behoorde afgelopen interlandperiode nog tot de selectie van Oranje.

Grote blessurezorgen Feyenoord

Valente is niet het enige vraagteken bij de Rotterdammers. Het is namelijk nog onzeker of Anis Hadj Moussa en Anel Ahmedhodzic meedoen tegen NEC.

In Nijmegen speelt Feyenoord zondagmiddag een cruciaal duel in de strijd om plek twee. De Rotterdammers staan slechts één punt voor op de Nijmegenaren. De tweede plek geeft aan het einde van het seizoen recht op directe plaatsing voor de groepsfase van de Champions League.

NEC - Feyenoord

N.E.C.
14:30
Feyenoord
Wordt gespeeld op 12 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
25
8
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

