Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van den Elshout maakt basisdebuut in cruciaal duel met NEC

10 april 2026, 20:58
Robin van Persie
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Feyenoord treedt zondag in het cruciale duel met N.E.C. naar verwachting aan met een basisdebutant. Vanwege de blessure van Luciano Valente zou trainer Robin van Persie weleens een eerste officiële basisplaats kunnen toekennen aan de negentienjarige Tobias van den Elshout.

De inzet van het duel tussen Feyenoord en N.E.C., dat zondagmiddag om 14.30 uur begint, is duidelijk: de tweede plaats in de Eredivisie. De Rotterdammers hebben die positie, die aan het eind van de rit Champions League-kwalificatie betekent, na 29 speelronden nog steeds in handen. Het elftal van Van Persie staat op 54 punten en heeft er daarmee echter nog maar eentje meer dan N.E.C., dat bij winst dus over de Rotterdammers heen wipt.

Van Persie kon vrijdag op zijn persconferentie geen lijst geven van spelers die hij in Nijmegen niet tot zijn beschikking heeft. Achter de namen van zes à zeven Feyenoorders staat nog een vraagteken, verduidelijkte de coach. Eén daarvan is Luciano Valente. De middenvelder viel eerder deze week uit op de training met bovenbeenklachten. Ook het meedoen van Anel Ahmedhodzic en Anis Hadj Moussa is onzeker; het duo ontbrak vorige week tegen FC Volendam (0-0) ook al.

Van een aantal andere spelers is in ieder geval al wel duidelijk dat ze N.E.C. - Feyenoord moeten missen. Van Persie kan sowieso geen beroep doen op Thomas Beelen, In-beom Hwang, Malcolm Jeng, Bart Nieuwkoop, Shaqueel van Persie, Leo Sauer, Gijs Smal, Jeremiah St. Juste, Stem Steijn, Gernot Trauner én Givairo Read. Die laatste twee trainen inmiddels wel weer (deels) mee met de selectie, maar het duel in Nijmegen komt voor hen normaal gesproken nog te vroeg.

Timon Wellenreuther verdedigt zondag andermaal het doel van Feyenoord, zoveel lijkt zeker. Voor de Duitser wordt de defensie naar verwachting gevormd door Mats Deijl, Thijs Kraaijeveld, Tsuyoshi Watanabe en Jordan Bos.

Op het middenveld lijken Oussama Targhalline en Jakub Moder zeker van een basisplaats. Als hij tóch fit genoeg is zal Valente de middelste linie vermoedelijk completeren, maar afgaande op de berichten gaan wij ervan uit dat hij het niet redt en dat Van Persie Van den Elshout aanwijst als zijn vervanger. De aanvallende middenvelder verlengde vorige maand zijn contract, tot op heden kwam hij tot zes (korte) invalbeurten in de Eredivisie.

Voorin lijkt Hadj Moussa het ook niet te gaan redden, waardoor Gonçalo Borges naar verwachting op de rechterflank start. Op links kiest Van Persie vermoedelijk weer voor Raheem Sterling, in de spits behoudt Ayase Ueda ondanks zijn moeizame vorm het vertrouwen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Kraaijeveld, Watanabe, Bos; Targhalline, Moder, Van den Elshout; Hadj Moussa, Ueda, Sterling.

NEC - Feyenoord

N.E.C.
14:30
Feyenoord
Wordt gespeeld op 12 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Tobias van den Elshout

Leeftijd: 19 jaar (2 feb. 2007)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
6
0
2024/2025
Feyenoord
0
0

