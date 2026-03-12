Feyenoord en hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe, langdurige verbintenis. Dat meldt de club donderdagmiddag via de officiële kanalen. De negentienjarige aanvallende middenvelder zet spoedig zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2029, waarbij Feyenoord de optie heeft om de samenwerking met nog een jaar te verlengen tot medio 2030.

De verlenging hing al een tijdje in de lucht. Feyenoord wilde het contract van het talent graag openbreken en verbeteren, omdat hij zich de laatste tijd goed heeft ontwikkeld. Hoewel zijn oude verbintenis nog liep tot 2027, wilde de club hem met dit nieuwe meerjarige plan definitief voor de lange termijn aan Rotterdam verbinden.

Van den Elshout: 'Woordje 'supertrots' dekt de lading niet'

Voor Van den Elshout is het nieuwe contract een beloning voor twaalf jaar hard werken op de Feyenoord Academy. "Het woordje supertrots dekt voor mij de lading nog niet eens", zegt hij op de clubsite. "Ik wilde in De Kuip spelen toen ik als achtjarige hier binnenkwam. Dat is gelukt, maar ik wil daar nog zoveel meer mooie momenten aan toevoegen. Dat ik het vertrouwen krijg van de club, daar ben ik enorm dankbaar voor", aldus de middenvelder.

De offensief ingestelde rechtspoot begon ooit met voetballen bij HVV in Den Haag, maar doorliep daarna nagenoeg alle jeugdelftallen op Varkenoord. Na sterke optredens bij Oranje Onder negentien mocht hij op 18 januari 2026 zijn officiële debuut maken in de gewonnen stadsderby tegen Sparta Rotterdam.

Vertrouwen onder Van Persie

Onder trainer Robin van Persie is Van den Elshout dit kalenderjaar een vast gezicht geworden bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht. Hoewel hij pas sinds dit seizoen meetraint met het eerste elftal, mocht hij inmiddels al vier keer invallen in officiële wedstrijden.