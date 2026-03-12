Trump: 'Iran kan beter niet naar WK, voor eigen leven en veiligheid'

Deelname van Iran aan het WK 2026 zou 'niet gepast' zijn, stelt de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wil Iran naar eigen zeggen niet de toegang ontzeggen, maar waarschuwt voor de veiligheid van de selectie.

Iran heeft zich al geplaatst voor het wereldkampioenschap dat in 2026 wordt georganiseerd door de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De ploeg zou op 15 juni in Los Angeles beginnen aan het toernooi met een groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Toch staat deelname inmiddels zwaar ter discussie.

Trump: ‘Voor hun eigen veiligheid’

Artikel gaat verder onder video

Trump laat zich donderdag uit over de situatie via zijn platform Truth Social. “Het nationale voetbalteam van Iran is welkom op het WK, maar ik geloof echt niet dat het gepast is dat ze daar zijn, voor hun eigen leven en veiligheid. Bedankt voor uw aandacht voor deze kwestie”, schrijft hij.

De politieke spanningen in de regio zijn de afgelopen weken sterk opgelopen. Op 28 februari voerden de Verenigde Staten en Israël luchtaanvallen uit op doelen in Iran, waarna Iran vergeldingsacties uitvoerde tegen Israël en landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse bases zijn gevestigd, zoals Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Iran sluit deelname al nagenoeg uit

De Iraanse minister van Sport en Jeugd, Ahmad Donyamali, liet woensdag al weten dat deelname onder de huidige omstandigheden vrijwel onmogelijk is. Volgens hem kunnen de Iraanse spelers geen veiligheidsgaranties krijgen als zij naar de Verenigde Staten reizen.

“Als welk ander land dan ook een duizendste had gedaan van wat hier is gebeurd, zouden internationale instanties meteen ingrijpen en de organisatie van het WK afpakken”, zei Donyamali eerder in de Iraanse media. “Maar nu is een land dat de agressor is de gastheer van zo’n groot toernooi.”

De minister verwacht bovendien dat internationale sportorganisaties zich over de situatie uitspreken. “Wij verwachten dat zowel de FIFA als het Internationaal Olympisch Comité hierop reageren.”

Volgens Donyamali is de situatie voor Iran onhoudbaar geworden. “Omdat deze corrupte regering onze leider heeft vermoord, kunnen wij onder deze omstandigheden niet naar het WK. Onze spelers hebben geen veiligheidsgaranties en daarom is deelname in feite onmogelijk.”

FIFA wacht af

FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaf eerder nog aan dat hij van Trump de verzekering had gekregen dat Iran welkom zou zijn op het toernooi. De wereldvoetbalbond heeft vooralsnog niet gereageerd op de recente uitspraken van zowel Trump als Donyamali.

Mocht Iran uiteindelijk afzien van deelname, dan zou dat een ongekende situatie betekenen voor het WK 2026. De nationale ploeg heeft zich namelijk sportief al geplaatst en zou al zijn groepswedstrijden in de Verenigde Staten spelen.