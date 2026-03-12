Brian Priske keert deze week, ruim een jaar na zijn ontslag bij Feyenoord, terug in Nederland. Met Sparta Praag gaat hij donderdagavond op bezoek bij AZ in de achtste finales van de Conference League. De Deense trainer geeft toe Feyenoord nog altijd te volgen, maar wil het niet over de huidige crisis in Rotterdam hebben.

Priske werd in de zomer van 2024 aangesteld bij Feyenoord als opvolger van Arne Slot, maar een succesvol huwelijk werd het niet. Hoewel de Rotterdammers onder zijn leiding in de Champions League prachtige resultaten behaalden, bleef dat in de Eredivisie achterwege. Daarom werd er in februari 2025 voor gekozen om de oefenmeester op straat te zetten. Enkele weken later werd Robin van Persie aangesteld als zijn opvolger.

Artikel gaat verder onder video

Een jaar later gaat het echter nog niet veel beter in De Kuip. Onder Priske wist Feyenoord 1,85 punten per wedstrijd te pakken in alle competities, terwijl dit totaal onder Van Persie slechts op 1,66 punten per wedstrijd ligt. De huidige trainer van de Rotterdammers ligt door de slechte resultaten van de afgelopen maanden zwaar onder vuur bij de supporters en de media, maar de clubleiding blijft nog altijd achter de trainer staan.

Priske denkt nog altijd aan zijn periode bij Feyenoord, zo geeft hij toe op de persconferentie voor het duel met AZ. “Dat is normaal, het is een deel van mijn geschiedenis. Maar buiten dat heb ik niets te zeggen over wat daar nu gebeurt”, aldus de oefenmeester. “Ja, ik heb waardevolle ervaring opgedaan die ik nog steeds met me meedraag, maar nu richt ik me volledig op mijn betrokkenheid bij Sparta.” Als er wordt doorgevraagd, geeft Priske aan Feyenoord nog altijd te volgen en dat hij doorheeft dat het crisis is in Rotterdam. “Het is alleen niet de tijd nu om over Feyenoord en Van Persie te praten. Ik heb na mijn periode bij Feyenoord er ook niet meer over gesproken, zo ben ik als coach en als mens.”