heeft de afgelopen vier jaar onder acht verschillende trainers gewerkt, waarvan drie dit seizoen bij Ajax. Daar heeft de vleugelverdediger het niet altijd even makkelijk mee, zo geeft hij aan in gesprek met Ajax Life. Rosa heeft namelijk behoefte aan stabiliteit en een ‘duidelijke visie’.

Ajax betaalde begin 2025 een bedrag van drie miljoen euro om Rosa over te nemen van Real Valladolid. In dertien maanden in Amsterdam werkte de Braziliaan met liefst vier verschillende trainers. Na het vertrek van Francesco Farioli afgelopen zomer werd John Heitinga aangesteld als zijn opvolger, maar hij sneuvelde in november. Interim-trainer Fred Grim hield het zo’n vier maanden vol, maar werd afgelopen weekend vervangen door Óscar García. Dat vindt de back ‘misschien’ wel wat veel.

Ook bij Valladolid had Rosa in drie jaar te maken met vier verschillende trainers. “Ik werkte de laatste vier seizoenen onder acht verschillende coaches”, laat hij weten. “Dat is niet altijd even gemakkelijk om te managen. Je zoekt als speler toch naar stabiliteit en een duidelijke visie”, maakt de verdediger duidelijk. “Aan de andere kant: dit hoort ook bij het voetbal.”

Rosa was in zijn eerste seizoen bij Ajax dicht bij de landstitel, maar dit seizoen gaat het een stuk minder. Met nog acht duels te gaan staan de Amsterdammers vijfde. “Ik begrijp de onvrede bij supporters. Niemand wil zo’n seizoen als dit”, aldus de back. “Met de komst van Jordi Cruijff slaan we weer nieuwe wegen in. Als we daarbij iets nodig hebben, dan is het wel de steun van supporters”, besluit hij.