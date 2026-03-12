Live voetbal

Rosa worstelt met vele trainerswissels: ‘Zoeken naar stabiliteit’

Rosa worstelt met vele trainerswissels: ‘Zoeken naar stabiliteit’
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
12 maart 2026, 11:29

Lucas Rosa heeft de afgelopen vier jaar onder acht verschillende trainers gewerkt, waarvan drie dit seizoen bij Ajax. Daar heeft de vleugelverdediger het niet altijd even makkelijk mee, zo geeft hij aan in gesprek met Ajax Life. Rosa heeft namelijk behoefte aan stabiliteit en een ‘duidelijke visie’.

Ajax betaalde begin 2025 een bedrag van drie miljoen euro om Rosa over te nemen van Real Valladolid. In dertien maanden in Amsterdam werkte de Braziliaan met liefst vier verschillende trainers. Na het vertrek van Francesco Farioli afgelopen zomer werd John Heitinga aangesteld als zijn opvolger, maar hij sneuvelde in november. Interim-trainer Fred Grim hield het zo’n vier maanden vol, maar werd afgelopen weekend vervangen door Óscar García. Dat vindt de back ‘misschien’ wel wat veel.

Artikel gaat verder onder video

Ook bij Valladolid had Rosa in drie jaar te maken met vier verschillende trainers. “Ik werkte de laatste vier seizoenen onder acht verschillende coaches”, laat hij weten. “Dat is niet altijd even gemakkelijk om te managen. Je zoekt als speler toch naar stabiliteit en een duidelijke visie”, maakt de verdediger duidelijk. “Aan de andere kant: dit hoort ook bij het voetbal.”

Rosa was in zijn eerste seizoen bij Ajax dicht bij de landstitel, maar dit seizoen gaat het een stuk minder. Met nog acht duels te gaan staan de Amsterdammers vijfde. “Ik begrijp de onvrede bij supporters. Niemand wil zo’n seizoen als dit”, aldus de back. “Met de komst van Jordi Cruijff slaan we weer nieuwe wegen in. Als we daarbij iets nodig hebben, dan is het wel de steun van supporters”, besluit hij.

➡️ Meer Ajax nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff

Ajax-watcher voorspelt: 'Grote schoonmaak en nóg een trainerswissel'

  • Gisteren, 11:44
  • Gisteren, 11:44
  • 8
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • zo 8 maart, 18:57
  • 8 mrt. 18:57
  • 19
Demy de Zeeuw

De Zeeuw wil aan de slag bij Ajax: ‘Heb de ervaring en het netwerk’

  • di 10 maart, 21:58
  • 10 mrt. 21:58
  • 6
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.336 Reacties
1.004 Dagen lid
16.688 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Rosa kan de trainers wisselende wel de schuld geven hij heeft vanaf het begin al geen goede indruk gemaakt komt te kort zelfde als Berghuis de wedstrijd bal de schuld

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.336 Reacties
1.004 Dagen lid
16.688 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Rosa kan de trainers wisselende wel de schuld geven hij heeft vanaf het begin al geen goede indruk gemaakt komt te kort zelfde als Berghuis de wedstrijd bal de schuld

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Lucas Rosa

Lucas Rosa
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 25 jaar (3 apr. 2000)
Positie: V (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
19
0
2024/2025
Valladolid
21
0
2024/2025
Ajax
5
0
2023/2024
Valladolid
35
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44
6
AZ
26
1
39
7
Sparta
26
-10
38

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws