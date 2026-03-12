moet komende zomer tijdens het WK in de spits staan bij het Nederlands elftal, zo stelt René van der Gijp in KieftJansenEgmondGijp. Volgens de analist gaat de aanvaller van AS Roma vooral floreren tegen teams die veel ruimte achter de verdediging laten.

De spits is momenteel het zorgenkindje van Oranje. Waar de andere posities over het algemeen goed bezet zijn met spelers die bij Europese topclubs spelen, geldt dit niet voor de plek in de punt van de aanval. De afgelopen interlands stond Memphis Depay, die onder contract staat bij het Braziliaanse Corinthians, steevast op die positie.

Artikel gaat verder onder video

Als het aan Van der Gijp ligt, komt daar op het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten verandering in. “Zeker”, antwoordt de analist op de vraag of Malen in de spits moet bij Oranje. “Zeker als je moet spelen tegen teams waarvan je denkt dat ze wat sterker zijn.” Daarmee lijkt hij dus vooral te denken aan wedstrijden later in het toernooi.

“Malen is vooral sterk als er ruimte achter de laatste linie ligt”, gaat Van der Gijp verder. Malen maakte afgelopen winter op huurbasis de overstap van Aston Villa naar AS Roma, waar hij uit de startblokken schoot. In zijn eerste acht duels in Italiaanse dienst was de aanvaller goed voor zes treffers.