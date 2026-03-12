Live voetbal

Van der Gijp tipt Koeman: ‘Malen moet in de spits bij Oranje’

Ronald Koeman tijdens Polen - Nederland
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
12 maart 2026, 10:51

Donyell Malen moet komende zomer tijdens het WK in de spits staan bij het Nederlands elftal, zo stelt René van der Gijp in KieftJansenEgmondGijp. Volgens de analist gaat de aanvaller van AS Roma vooral floreren tegen teams die veel ruimte achter de verdediging laten.

De spits is momenteel het zorgenkindje van Oranje. Waar de andere posities over het algemeen goed bezet zijn met spelers die bij Europese topclubs spelen, geldt dit niet voor de plek in de punt van de aanval. De afgelopen interlands stond Memphis Depay, die onder contract staat bij het Braziliaanse Corinthians, steevast op die positie.

Als het aan Van der Gijp ligt, komt daar op het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten verandering in. “Zeker”, antwoordt de analist op de vraag of Malen in de spits moet bij Oranje. “Zeker als je moet spelen tegen teams waarvan je denkt dat ze wat sterker zijn.” Daarmee lijkt hij dus vooral te denken aan wedstrijden later in het toernooi.

“Malen is vooral sterk als er ruimte achter de laatste linie ligt”, gaat Van der Gijp verder. Malen maakte afgelopen winter op huurbasis de overstap van Aston Villa naar AS Roma, waar hij uit de startblokken schoot. In zijn eerste acht duels in Italiaanse dienst was de aanvaller goed voor zes treffers.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ferrari412T2
124 Reacties
899 Dagen lid
493 Likes
Ferrari412T2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nee, ik zie liever Emegha of Summerville in de spits. Malen zie ik liever aan de buitenkant met zijn snelheid.

