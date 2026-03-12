PSV is een samenwerking aangegaan met de Efteling, zo laat de Eindhovense club weten op de officiële kanalen. De koploper van Nederland zal komend weekend tegen NEC in een speciaal tenue in samenwerking met het pretpark aantreden.

PSV neemt het komend weekend in eigen huis op tegen NEC en zal dat in een speciaal tenue doen: het Efteling-shirt. Het tenue verwijst naar de geschiedenis van PSV, Philips en Eindhoven en heeft ook elementen die zijn geïnspireerd door het attractiepark, in het bijzonder het Sprookjesbos. In 1951 haalde uitvinder en Philips-medewerker Peter Reijnders ter ere van het 60-jarig bestaan van het bedrijf een Sprookjestuin naar Eindhoven, wat hij vervolgens gebruikte als inspiratie voor het Sprookjesbos, zo legt PSV uit op de clubwebsite.

Het tenue is grotendeels wit en aan de voorzijde zijn de gebruikelijke rode banen vervangen door rode sterren, die terug te vinden zijn in de logo’s van de Efteling en Philips. Tussen de rode sterren bevinden zich ook 26 gouden sterren, die een eerbetoon vormen aan alle landstitels die PSV tot dusver wist te pakken in de clubhistorie. Aan de onderzijde van het shirt bevindt zich een logo met een NFC-chip erin, waarmee supporters het hele verhaal van Reijnders kunnen ontdekken.

Zaterdag neemt PSV het in eigen huis op tegen NEC en zal het eenmalig aantreden in het Efteling-tenue. Supporters kunnen het shirt aanschaffen via de fanshop van de Eindhovenaren. PSV kan dit weekend mogelijk al de 27ste landstitel in de historie veroveren. Als de ploeg van Peter Bosz weet te winnen van NEC en Feyenoord een dag later in eigen huis verliest van Excelsior, is de landstitel officieel binnen.