zit helemaal op zijn plek bij NEC, dat hem afgelopen zomer oppikte bij SM Caen. De Franse club wilde hem aanvankelijk niet laten gaan, waarna de jongeling weigerde te trainen. Lebreton baalt ervan dat het beeld is ontstaan dat hij een moeilijke jongen is, laat hij weten aan De Gelderlander.

NEC betaalde afgelopen zomer ruim een miljoen euro om Lebreton naar Nederland te halen, maar Caen wilde hem in eerste instantie helemaal niet laten gaan. De Fransman zou hebben geweigerd om mee te trainen, waarna Caen toch overstag ging. “Hoe dat is verlopen, is niet meer relevant, dus laten we snel doorgaan naar de volgende vraag”, aldus Lebreton. “Het was een moeilijke zomer.” De middenvelder benadrukt geen problemen te hebben met zijn vorige club. “Het beeld dat ik een moeilijke jongen ben, klopt niet. Ik ben altijd vrolijk. Ik wil gewoon lekker voetballen.”

Nadat hij een halfjaar heeft kunnen wennen in Nijmegen, is Lebreton inmiddels een belangrijke waarde in de ploeg van Dick Schreuder. Sinds de winterstop stond hij negen keer in de basis in alle competities en wist hij twee keer te scoren en zes assists te leveren. Zo was hij de aangever op de winnende goal van Basar Önal in de halve finale van de KNVB Beker tegen PSV (3-2) en scoorde hij voor de winterstop de 2-2 tijdens de zege op bezoek bij Feyenoord (2-4). Afgelopen weekend was hij met een goal en een assist belangrijk tegen FC Volendam (3-0).

Tijdens zijn eerste maanden in Nijmegen heeft Lebreton heel veel aan landgenoot Brayann Pereira gehad, zo geeft hij aan. “Met hem had ik iemand met wie ik in mijn eigen taal kon praten.” Het tweetal trekt nog steeds regelmatig met elkaar op, bijvoorbeeld voor een potje FIFA of om een hapje te eten. “Mede dankzij hem voel ik me inmiddels helemaal op mijn plek hier. Dat betaalt zich uit op het veld.”