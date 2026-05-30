Jan Boskamp noemt uitstekende vervanger voor Robin van Persie

30 mei 2026, 15:32
jan Boskamp
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Jan Boskamp zou graag zien dat Wouter Vrancken aan de slag gaat bij Feyenoord, zo maakt hij duidelijk in Het Belang van Limburg. De 47-jarige trainer vertrekt deze zomer na een sterk seizoen bij VV Sint-Truiden, waarmee hij derde werd in de Belgische Pro League.

Vrancken speelde in zijn actieve carrière als verdedigende middenvelder enkel in België. Hij kwam onder meer uit voor KV Kortrijk, KV Mechelen, KRC Genk, AA Gent en Sint-Truiden. Inmiddels is de Belg onder meer bij Mechelen, Genk en Gent trainer geweest en sinds april vorig jaar staat hij voor de groep bij Sint-Truiden. Daarmee eindigde hij dit seizoen op de derde plaats in de Pro League. Deze zomer vertrekt hij bij de Belgische club.

Als het aan Boskamp ligt, moet de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, Dévy Rigaux, in zijn geboorteland aankloppen bij Vrancken. “Als je naar zijn manier van voetballen kijkt, dan zou de Eredivisie de perfecte competitie voor hem zijn. Als ik het voor het zeggen had, dan haalde ik hem naar Feyenoord”, aldus een lyrisch clubicoon van de Rotterdammers. Boskamp geeft aan dat ook een ‘middenmoter of subtopper uit de Bundesliga’ een mooie stap zou zijn voor Vrancken. “Als het maar niet de zandbak wordt.”

Of Rigaux naar het verzoek van Boskamp gaat luisteren, valt nog te bezien. De bestuurder begint maandag met zijn nieuwe functie bij Feyenoord en zal zich eerst moeten buigen over de toekomst van Robin van Persie. De trainer stond afgelopen seizoen onder grote druk in De Kuip, maar mocht het seizoen wel afmaken. Vooralsnog gaat hij er zelf vanuit ook volgend jaar trainer te zijn in Rotterdam-Zuid.

Robin van Persie

Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

