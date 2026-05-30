Ruime nederlaag Curaçao in Schotland na oliedomme rode kaart Locadia

Curaçao heeft zaterdagmiddag in aanloop naar het WK een pijnlijke nederlaag geleden op bezoek bij Schotland. Na een oliedomme rode kaart voor bij een 0-1 voorsprong voor Curaçao draaiden de Schotten het volledig om: 4-1.

Met Dick Advocaat terug voor de groep speelde Curaçao zaterdag de eerste oefenwedstrijd in de weken voor het WK, op bezoek bij Schotland. Het thuisland nam in de openingsfase het initiatief, maar de eerste grote kans van de wedstrijd viel aan de andere kant. Tahith Chong kreeg rond de middellijn een lange bal van achteruit door de lucht aangespeeld. Deze nam hij goed aan, waarna hij tussen de Schotse verdediging door kon sprinten tot het strafschopgebied. Daar kapte het jeugdproduct van Feyenoord zijn tegenstander uit en verschalkte hij Craig Gordon in de korte hoek: 0-1.

De treffer deed Curaçao duidelijk goed en de ploeg van Advocaat wist Schotland goed bij het doel weg te houden. Zelf combineerde de Caribische ploeg er een aantal keren goed doorheen, maar echt grote kansen leverde dat niet meer op. In minuut 38 kantelde het wedstrijdbeeld echter volledig. Aaron Hickey leek aan de zijkant van het veld een overtreding te maken op Chong, maar hier werd niet voor gefloten. Dit beviel Locadia totaal niet, dus besloot hij Hickey een beuk te geven. Daarbij plantte hij zijn elleboog in het gezicht van de verdediger plantte. Waar de spits eerst een gele kaart ontving, kreeg hij na ingrijpen van de VAR een rode kaart.

Tegen tien man wist Schotland de schade nog voor rust te herstellen. In minuut 45 was het Findlay Curtis, net ingevallen voor de geblesseerde Billy Gilmour, die de bal in het strafschopgebied aangespeeld kreeg en deze in de verre hoek schoof: 1-1. Na de pauze ging Schotland op zoek naar de voorsprong en hield Eloy Room zijn ploeg een paar keer op de been met goede reddingen.

Na bijna een uur spelen was het Lawrence Shankland die Schotland op voorsprong zette. Na een ingestudeerde corner kwam de bal terecht bij de spits van Heart of Midlothian, die deze zomer naar Rangers verkast. Via de binnenkant van de paal liet hij Room kansloos. Vijf minuten later zorgde de spits voor de beslissing met zijn tweede van de middag: 3-1. Tien minuten voor tijd werd het nog erger voor Curaçao, toen scheidsrechter Goga Kikacheishvili naar de stip wees na een overtreding van Juriën Gaari op Curtis. Ryan Christie ging achter de bal staan en stuurde Room de verkeerde hoek in voor de 4-1.

Curaçao heeft voorafgaand aan het WK nog een wedstrijd om met een goed gevoel naar Canada, Mexico en de Verenigde Staten af te reizen. In de nacht van zaterdag 6 juni op zondag 7 juni (Nederlandse tijd) speelt de ploeg van Advocaat in Willemstad een uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba. Schotland neemt het op die zaterdagavond in het Sports Illustrated Stadium in New Jersey op tegen Bolivia in de laatste oefenwedstrijd voor de start van het toernooi.

