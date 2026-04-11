Live voetbal 6

17 (!) mogelijke afwezigen bij Feyenoord: deze spelers onzeker voor kraker met NEC

11 april 2026, 12:45   Bijgewerkt: 13:38
Twijfelgevallen bij NEC - Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Zeventien tegen één. Dat zijn de verschillen op de blessurelijsten van Feyenoord en NEC in aanloop naar de cruciale ontmoeting van aankomende zondag. Deze week werd bekend dat de Rotterdammers mogelijk niet kunnen beschikken over vier sterkhouders. Welke spelers missen de topper in De Goffert sowieso?

Welke Feyenoord-spelers missen de kraker tegen NEC?

Al het hele seizoen loopt Feyenoord achter de feiten aan met blessuregevallen. Waar het in De Klassieker nog elf afwezigen waren, loopt het aantal tegen NEC op naar vijftien. Deze week werd bekend dat Luciano Valente, Jakub Moder, Anel Ahmedhodzic en Anis Hadj Moussa twijfelgevallen zijn voor het duel in Nijmegen. Dat zijn vier basisspelers die dus al ontbreken. Gernot Trauner en Givairo Read trainen weliswaar mee met de selectie, maar voor hen komt de wedstrijd normaliter te vroeg.

HierOpZuid, een Instagram-medium dat de verrichtingen van Feyenoord op de voet volgt, meldt dat ook Jordan Bos en Raheem Sterling twijfelgevallen zijn bij de Rotterdammers.

Artikel gaat verder onder video

Robin van Persie kan sowieso geen beroep doen op Thomas Beelen, In-beom Hwang, Malcolm Jeng, Bart Nieuwkoop, Shaqueel van Persie, Leo Sauer, Gijs Smal, Jeremiah St. Juste en Sem Steijn. Dat betekent: acht twijfelgevallen en negen afwezigen. Nee, Feyenoord zal allesbehalve fit aan de aftrap staan in De Goffert.

Hieronder een tabel met de afwezigen en twijfelgevallen bij Feyenoord:

Speler

Uitleg

Anel Ahmedhodzic

Twijfelgeval

Anis Hadj Moussa

Twijfelgeval

Jakub Moder

Twijfelgeval

Luciano Valente

Twijfelgeval

Raheem Sterling

Twijfelgeval

Jordan Bos

Twijfelgeval

Bart Nieuwkoop

Blessure

Gernot Trauner

Achillespeesblessure

Gijs Smal

Enkelblessure

In-beom Hwang

Blessure

Jeremiah St. Juste

Hamstringblessure

Leo Sauer

Bovenbeenblessure

Malcolm Jeng

Achillespeesblessure

Sem Steijn

Knieblessure

Shaqueel van Persie

Knieblessure

Thomas Beelen

Knieblessure

Wereld van verschil met NEC

Hoe anders ziet de wereld eruit bij NEC. De ploeg van Dick Schreuder is volledig fit en kent in principe geen enkel blessuregeval. Alleen vierde doelman Freek Entius (19) ontbreekt al langer met een knieblessure, maar verder werken de Nijmegenaren op volle oorlogssterkte toe naar de clash met Feyenoord.

Niet voor niets wordt NEC dan ook gezien als de absolute favoriet voor het duel met de Rotterdammers. Onder meer Kees Luijckx en Johan Derksen spraken zich hier al over uit.

Bekijk hier alle blessures en schorsingen in de Eredivisie.

Lees ook:
Van der Vaart

Van der Vaart wil extra vergoeding na 'vreselijke middag' door Feyenoord

  • zo 5 april, 23:12
  • 7
thump top 5

Race voor CL-voetbal: resterende programma's van Feyenoord, NEC, Twente en Ajax

  • zo 5 april, 16:25
  • 7
PEC Zwolle-fans met gezichtsbedekking

Aftrap bij IJsselderby Go Ahead - PEC Zwolle, 100 minuten later dan gepland

  • zo 5 april, 12:27
  • 6
1 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
818 Reacties
156 Dagen lid
2.010 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Blij dat Casper van Eijk weer terug is om de medische staf te ondersteunen, maar dit vraagt wel om serieuze actie. Je mag er vanuit gaan dat er in de zomer flink wordt ingegrepen binnen de medische staf, dit kan simpelweg geen toeval meer zijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

NEC - Feyenoord

N.E.C.
14:30
Feyenoord
Wordt gespeeld op 12 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws