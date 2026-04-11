Zeventien tegen één. Dat zijn de verschillen op de blessurelijsten van Feyenoord en NEC in aanloop naar de cruciale ontmoeting van aankomende zondag. Deze week werd bekend dat de Rotterdammers mogelijk niet kunnen beschikken over vier sterkhouders. Welke spelers missen de topper in De Goffert sowieso?

Welke Feyenoord-spelers missen de kraker tegen NEC?

Al het hele seizoen loopt Feyenoord achter de feiten aan met blessuregevallen. Waar het in De Klassieker nog elf afwezigen waren, loopt het aantal tegen NEC op naar vijftien. Deze week werd bekend dat Luciano Valente, Jakub Moder, Anel Ahmedhodzic en Anis Hadj Moussa twijfelgevallen zijn voor het duel in Nijmegen. Dat zijn vier basisspelers die dus al ontbreken. Gernot Trauner en Givairo Read trainen weliswaar mee met de selectie, maar voor hen komt de wedstrijd normaliter te vroeg.

HierOpZuid, een Instagram-medium dat de verrichtingen van Feyenoord op de voet volgt, meldt dat ook Jordan Bos en Raheem Sterling twijfelgevallen zijn bij de Rotterdammers.

Robin van Persie kan sowieso geen beroep doen op Thomas Beelen, In-beom Hwang, Malcolm Jeng, Bart Nieuwkoop, Shaqueel van Persie, Leo Sauer, Gijs Smal, Jeremiah St. Juste en Sem Steijn. Dat betekent: acht twijfelgevallen en negen afwezigen. Nee, Feyenoord zal allesbehalve fit aan de aftrap staan in De Goffert.

Hieronder een tabel met de afwezigen en twijfelgevallen bij Feyenoord:

Speler Uitleg Anel Ahmedhodzic Twijfelgeval Anis Hadj Moussa Twijfelgeval Jakub Moder Twijfelgeval Luciano Valente Twijfelgeval Raheem Sterling Twijfelgeval Jordan Bos Twijfelgeval Bart Nieuwkoop Blessure Gernot Trauner Achillespeesblessure Gijs Smal Enkelblessure In-beom Hwang Blessure Jeremiah St. Juste Hamstringblessure Leo Sauer Bovenbeenblessure Malcolm Jeng Achillespeesblessure Sem Steijn Knieblessure Shaqueel van Persie Knieblessure Thomas Beelen Knieblessure

Wereld van verschil met NEC

Hoe anders ziet de wereld eruit bij NEC. De ploeg van Dick Schreuder is volledig fit en kent in principe geen enkel blessuregeval. Alleen vierde doelman Freek Entius (19) ontbreekt al langer met een knieblessure, maar verder werken de Nijmegenaren op volle oorlogssterkte toe naar de clash met Feyenoord.

Niet voor niets wordt NEC dan ook gezien als de absolute favoriet voor het duel met de Rotterdammers. Onder meer Kees Luijckx en Johan Derksen spraken zich hier al over uit.

