Live voetbal

Moeder van Henk de Jong overleden: 'Ze zei nog dat ik wel moest gaan voetballen'

16 april 2026, 17:28
Henk de Jong
Foto: © SC Cambuur - X
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Henk de Jong heeft een verdrietige week achter de rug. De trainer van SC Cambuur moest begin deze week plotseling afscheid nemen van zijn moeder Sjoukje, die op 80-jarige leeftijd overleed. Op haar sterfbed liet zij nog wel weten dat hij vrijdag 'gewoon' naar de uitwedstrijd tegen De Graafschap moet gaan.

Cambuur is al enkele weken zeker van promotie naar de Eredivisie. De Jong kondigde daags na het promotiefeest aan per volgend seizoen een stapje terug te gaan doen. De 61-jarige trainer tekende een vierjarig contract om vanaf het seizoen 2026/27 als assistent-trainer bij Cambuur te blijven. Inmiddels is duidelijk dat Johan Plat (39) hem komende zomer gaat opvolgen in het Kooi Stadion.

Artikel gaat verder onder video

In zijn laatste weken als hoofdtrainer stond de wereld van De Jong plotseling even stil toen zijn moeder begin deze week 'zomaar uit het niets' overleed. "Lastig, lastig. Een inspirerende vrouw", zegt hij in gesprek met het clubkanaal van Cambuur. "Ik was zondagmorgen nog bij haar. Hartstikke goed, het was een sportdag, hè? De marathon van Rotterdam, Goedemorgen Eredivisie. Toen kwam ADO, dat moest ik kijken en Feyenoord, dat vond ze ook prachtig. En Parijs-Roubaix, het wielrennen, dat had ze allemaal klaar. En toen kon in haar niet meer bereiken. Ik had er 's morgens nog koffiegedronken, toen lag ze daar. Een gescheurde aorta", vertelt De Jong.

Zijn moeder was op dat moment echter nog niet overleden en is daarna zelfs nog bij kennis geweest, zo vertelt haar zoon. "Ze deed ook nog haar ogen open, ze had drie uur gelegen. Daar was ik wel blij mee, we konden nog wat dingen met elkaar bespreken. Ik praat er ook open over, want ik was supertrots op haar. En wij allemaal, mijn broertje, mijn zusje, de kinderen... Allemaal trots, zij was een inspirator van ons gezin en onze hele familie." De Jong wijst vervolgens naar de tribune: "Twee weken geleden zat ze dáár. Ze zwaaide nog even onder de wedstrijd, en nu is ze er niet meer. Dat was wel lastig."

Ondanks de verdrietige omstandigheden is De Jong vrijdag 'gewoon' van de partij als Cambuur in de voorlaatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie op bezoek gaat bij zijn voormalige werkgever De Graafschap. Dat komt mede door wat zijn moeder op haar sterfbed vertelde. "Maandagmorgen zei ze nog tegen mijn broertje: Henk moet wel voetballen. Ze bedoelde dat ik vrijdag wel moest gaan. Dat heeft ze nog gezegd."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
1 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

De Graafschap - Cambuur

De Graafschap
20:00
SC Cambuur
Wordt gespeeld op 17 apr. 2026
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Henk de Jong

Henk de Jong
SC Cambuur
Team: Cambuur
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (27 aug. 1964)

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
36
47
83
2
Cambuur
36
28
75
3
Willem II
36
13
62
4
De Graafschap
36
15
60
5
Jong PSV
36
6
56

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws