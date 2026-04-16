Henk de Jong heeft een verdrietige week achter de rug. De trainer van SC Cambuur moest begin deze week plotseling afscheid nemen van zijn moeder Sjoukje, die op 80-jarige leeftijd overleed. Op haar sterfbed liet zij nog wel weten dat hij vrijdag 'gewoon' naar de uitwedstrijd tegen De Graafschap moet gaan.

Cambuur is al enkele weken zeker van promotie naar de Eredivisie. De Jong kondigde daags na het promotiefeest aan per volgend seizoen een stapje terug te gaan doen. De 61-jarige trainer tekende een vierjarig contract om vanaf het seizoen 2026/27 als assistent-trainer bij Cambuur te blijven. Inmiddels is duidelijk dat Johan Plat (39) hem komende zomer gaat opvolgen in het Kooi Stadion.

In zijn laatste weken als hoofdtrainer stond de wereld van De Jong plotseling even stil toen zijn moeder begin deze week 'zomaar uit het niets' overleed. "Lastig, lastig. Een inspirerende vrouw", zegt hij in gesprek met het clubkanaal van Cambuur. "Ik was zondagmorgen nog bij haar. Hartstikke goed, het was een sportdag, hè? De marathon van Rotterdam, Goedemorgen Eredivisie. Toen kwam ADO, dat moest ik kijken en Feyenoord, dat vond ze ook prachtig. En Parijs-Roubaix, het wielrennen, dat had ze allemaal klaar. En toen kon in haar niet meer bereiken. Ik had er 's morgens nog koffiegedronken, toen lag ze daar. Een gescheurde aorta", vertelt De Jong.

Zijn moeder was op dat moment echter nog niet overleden en is daarna zelfs nog bij kennis geweest, zo vertelt haar zoon. "Ze deed ook nog haar ogen open, ze had drie uur gelegen. Daar was ik wel blij mee, we konden nog wat dingen met elkaar bespreken. Ik praat er ook open over, want ik was supertrots op haar. En wij allemaal, mijn broertje, mijn zusje, de kinderen... Allemaal trots, zij was een inspirator van ons gezin en onze hele familie." De Jong wijst vervolgens naar de tribune: "Twee weken geleden zat ze dáár. Ze zwaaide nog even onder de wedstrijd, en nu is ze er niet meer. Dat was wel lastig."

Ondanks de verdrietige omstandigheden is De Jong vrijdag 'gewoon' van de partij als Cambuur in de voorlaatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie op bezoek gaat bij zijn voormalige werkgever De Graafschap. Dat komt mede door wat zijn moeder op haar sterfbed vertelde. "Maandagmorgen zei ze nog tegen mijn broertje: Henk moet wel voetballen. Ze bedoelde dat ik vrijdag wel moest gaan. Dat heeft ze nog gezegd."