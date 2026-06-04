Tientallen huidige en voormalige Eredivisiespelers maken zich op voor het wereldkampioenschap voetbal dat komende zomer in Noord-Amerika wordt afgewerkt. Van de vertrouwde gezichten bij het Nederlands elftal tot een opvallend grote delegatie bij Curaçao en diverse sterkhouders bij internationale toplanden: de invloed van de Nederlandse velden is straks wereldwijd zichtbaar.

Binnen de selectie van Oranje wemelt het logischerwijs van de spelers met een verleden of heden in de nationale competitie. Onder de lat is er plek voor Robin Roefs en Mark Flekken. De defensie wordt gevormd door bekende namen als Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Micky van de Ven, Jorrel Hato en Jan Paul van Hecke. Op het middenveld rekenen de internationals op de diensten van onder meer Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners en Mats Wieffer. Voorin mag de ploeg hopen op doelpunten van aanvallers als Cody Gakpo, Memphis Depay, Wout Weghorst, Brian Brobbey en Noa Lang.

Artikel gaat verder onder video

Naast Nederland valt vooral de selectie van Curaçao op door de enorme inbreng vanuit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. De eilandengroep reist af met een keurkorps aan spelers die hun sporen in Nederland ruimschoots hebben verdiend. Zo maken ervaren krachten als Eloy Room, Riechedly Bazoer, Joshua Brenet en Jürgen Locadia deel uit van de ploeg. Ook huidige Eredivisionisten zoals Armando Obispo, Shurandy Sambo, Sherel Floranus en Roshon van Eijma mogen zich opmaken voor het eindtoernooi. Het team wordt verder gecompleteerd door onder anderen de gebroeders Juninho en Leandro Bacuna, Ar’Jany Martha en Brandley Kuwas.

Ook bij de landen die vooraf als titelkandidaat worden getipt, lopen spelers rond die in Nederland zijn doorgebroken. Argentinië vertrouwt op de defensieve kwaliteiten van het voormalige Ajax-trio Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez. Engeland heeft met Jordan Henderson en Noni Madueke eveneens een vleugje Eredivisie in de gelederen. Bij Portugal mag Francisco Conceição, die in het verleden het shirt van de Amsterdammers droeg, hopen op speelminuten. Verder herbergt de Kroatische selectie met Josip Šutalo en Dominik Kotarski twee (ex-)Ajacieden, terwijl Ivan Perišić de kleuren van PSV vertegenwoordigt.

Buiten Europa is de Nederlandse inbreng ook aanzienlijk. Bij Mexico is Jorge Sánchez een vaste waarde in de selectie. De verdediger wordt vergezeld door Mateo Chávez, Edson Álvarez en Santiago Giménez. De Verenigde Staten treden aan met het (ex-)PSV-trio Sergiño Dest, Malik Tillman en Ricardo Pepi. Aan de andere kant van de wereld herbergt Japan een flink aantal bekenden, onder wie Ayase Ueda, Ritsu Doan en Kōki Ogawa. Ook Australië en Marokko tellen ieder vier spelers met een Eredivisie-link, waaronder respectievelijk doelman Mathew Ryan en Sofyan Amrabat.

De Noorse nationale ploeg blijkt traditioneel een bolwerk van spelers met een verleden in Nederland. Martin Ødegaard voert een delegatie aan met daarin ook Fredrik Aursnes, Alexander Sørloth en Jørgen Strand Larsen. Buurland Zweden neemt onder meer voormalig Willem II-spits Alexander Isak en Kristoffer Nordfeldt mee. Tot slot zijn er nog diverse landen met een eenzame, maar opvallende (ex-)Eredivisionist in de gelederen. Zo verdedigt Ibrahim Sangaré de kleuren van Ivoorkust, komt Zidane Iqbal uit voor Irak en is Sergio Rochet een van de doelmannen van de Uruguayaanse ploeg.

Alle (ex-)Eredivisiespelers op het WK per land:

Mexico

Jorge Sánchez (Ex-Ajax)

Mateo Chávez (AZ)

Edson Álvarez (Ex-Ajax)

Santiago Giménez (Ex-Feyenoord)

Zuid-Korea

In-beom Hwang (Feyenoord)

Tsjechië:

Matěj Kovář (PSV)

Michal Sadílek (Ex- FC Twente)

Canada

Cyle Larin (Ex-Feyenoord)

Bosnië-Herzegovina

Benjamin Tahirović (Ex-Ajax)

Esmir Bajraktarević (PSV)

Zwitserland

Yvon Mvogo (Ex-PSV)

Verdedigers: Ricardo Rodríguez (Ex-PSV)

Marokko

Anass Salah-Eddine (PSV)

Noussair Mazraoui (Ex-Ajax)

Ismael Saibari (PSV)

Sofyan Amrabat (Ex-Feyenoord)

Haïti:

Carlens Arcus (Ex-Vitesse)

Hannes Delcroix (Ex-RKC)

Ruben Providence (Almere City)

Verenigde Staten

Sergiño Dest (PSV),

Malik Tillman (Ex-PSV)

Ricardo Pepi (PSV)

Australië

Mathew Ryan (Ex-AZ)

Jordan Bos (Feyenoord)

Aziz Behich (Ex-PSV)

Ajdin Hrustić (Heracles Almelo)

Turkije:

Ferdi Kadioglu (Ex-NEC)

Orkun Kokcü (Ex-Feyenoord)

Curaçao

Doornbusch (Ex-Heerenveen)

Eloy Room (Ex-Vitesse/PSV)

Tyrick Bodak (Telstar)

Riechedly Bazoer (Ex-Ajax/Utrecht/Vitesse/AZ)

Joshua Brenet (Ex-PSV/Twente)

Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk)

Sherel Floranus (PEC Zwolle)

Deveron Fonville (NEC)

Juriën Gaari (Ex-RKC)

Armando Obispo (PSV)

Kevin Felida (RKC)

Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)

Juninho Bacuna (Ex-Groningen/Volendam)

Leandro Bacuna (Ex-Groningen)

Ar’Jany Martha (Ex-Ajax),

Tyrese Noslin (Telstar)

Godfried Roemeratoe (RKC, Ex-FC Twente/ Willem II)

Jeremy Antonisse (Ex-PSV/Emmen)

Sontje Hansen (Ex-Ajax/NEC)

Gervane Kastaneer (Ex-ADO/PEC Zwolle)

Brandley Kuwas (Ex-Excelsior/Heracles/Volendam)

Jürgen Locadia (Ex-PSV/Emmen)

Ivoorkust:

Ibrahim Sangaré (PSV)

Nederland:

Robin Roefs (NEC)

Mark Flekken (Ex-NEC)

Denzel Dumfries (Ex-Sparta/Heerenveen/PSV)

Jurrien Timber (Ex-Ajax)

Micky van de Ven (Ex-FC Volendam)

Jorrel Hato (Ex-Ajax)

Jan Paul van Hecke (Ex-Heerenveen)

Mats Wieffer (Ex-Excelsior/Feyenoord)

Ryan Gravenberch (Ex-Ajax)

Frenkie de Jong (Ex-Willem II/Ajax)

Tijjani Reijnders (Ex-AZ/RKC Waalwijk)

Teun Koopmeiners (Ex-AZ)

Marten de Roon (Ex-Sparta/Heerenveen)

Guus Til (PSV)

Quinten Timber (Ex-Feyenoord)

Donyell Malen (Ex-PSV)

Memphis Depay (Ex-PSV)

Cody Gakpo (Ex-PSV)

Wout Weghorst (Ajax)

Justin Kluivert (Ex-Ajax)

Brian Brobbey (Ex-Ajax)

Noa Lang (Ex-Ajax/Twente/PSV)

Japan:

Ko Itakura (Ajax/Ex-FC Groningen)

Yukinari Sugawara (Ex-AZ)

Takehiro Tomiyasu (Ajax)

Kento Shiogai (Ex-NEC)

Ritsu Doan (Ex-FC Groningen/PSV)

Kōki Ogawa (NEC)

Ayase Ueda (Feyenoord)

Zweden:

Kristoffer Nordfeldt (Ex-sc Heerenveen),

Gabriel Gudmundsson (Ex-FC Groningen)

Benjamin Nygren (Ex-sc Heerenveen)

Alexander Isak (Ex-Willem II)

Iran:

Alireza Jahanbakhsh (Ex-NEC/AZ/Feyenoord)

Nieuw-Zeeland:

Ryan Thomas (PEC Zwolle)

Kaapverdië:

Deroy Duarte (Ex-Sparta/Fortuna Sittard)

Laros Duarte (Ex-Sparta/Groningen)

Jamiro Monteiro (PEC Zwolle)

Dailon Livramento (Ex-Go Ahead Eagles)

Garry Rodrigues (Ex-ADO Den Haag)

Uruguay:

Sergio Rochet (Ex-AZ)

Irak:

Zidane Iqbal (FC Utrecht)

Noorwegen:

Marcus Holmgren Pedersen (Ex-Feyenoord)

David Møller Wolfe (Ex-AZ)

Fredrik Bjørkan (Ex-Feyenoord)

Martin Ødegaard (Ex-sc Heerenveen/Vitesse)

Fredrik Aursnes (Ex-Feyenoord)

Morten Thorsby (Ex-sc Heerenveen)

Alexander Sørloth (Ex-FC Groningen/FC Utrecht)

Jørgen Strand Larsen (Ex-FC Groningen)

Argentinië:

Gerónimo Rulli (Ex-Ajax)

Nicolás Tagliafico (Ex-Ajax)

Lisandro Martínez (Ex-Ajax)

Algerije:

Ramiz Zerrouki (Feyenoord / Ex-FC Twente)

Anis Hadj Moussa (Feyenoord / Ex-Vitesse)

Oostenrijk:

Phillipp Mwene (Ex-PSV)

Paul Wanner (PSV)

Marko Arnautović (Ex-FC Twente)

Portugal:

Francisco Conceição (Ex-Ajax)

Congo DR:

Nathanaël Mbuku (Ex-Fortuna Sittard)

Columbia:

Dávinson Sánchez (Ex-Ajax)

Santiago Arias (Ex-PSV)

Engeland:

Jordan Henderson (Ex-Ajax)

Noni Madueke (Ex-PSV)

Kroatië:

Dominik Kotarski (Ex-Ajax)

Ivor Pandur (Ex-Fortuna Sittard)

Josip Šutalo (Ajax)

Ivan Perišić (PSV)

Ghana:

Derrick Luckassen (Ex-AZ / Ex-PSV / Ex-FC Emmen)