Live voetbal 2

Scheidsrechter Frankrijk - Ivoorkust flink aangeslagen na bodycheck

4 juni 2026, 22:12
Bodycheck Franck Kessié bij Sebastian Gishamer
Foto: © Ziggo Sport
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Een opmerkelijk moment in de slotfase van de eerste helft van de oefenwedstrijd tussen Frankrijk en Ivoorkust. Scheidsrechter Sebastian Gishamer legde de wedstrijd in de blessuretijd stil nadat hij een flinke beuk had gekregen van Franck Kessié.

In de slotfase van de eerste helft bij Frankrijk - Ivoorkust was het Afrikaanse land in de aanval. Nadat Kessié de bal had afgespeeld naar een ploeggenoot, kwam hij Gishamer tegen in zijn looplijn. In plaats van om de scheidsrechter heen te stappen of zijn handen te gebruiken om een botsing te voorkomen, besloot de middenvelder zijn schouder erin te draaien. Daarmee raakte hij de scheidsrechter hard op de borst, die direct naar de grond ging.

Artikel gaat verder onder video

Tot onvrede van de Ivorianen legde Gishamer het spel direct stil, waarna Seko Fofana verhaal kwam halen. Samen met de speler van FC Porto en Kylian Mbappé liep de Oostenrijkse arbiter richting de andere kant van het veld, zichtbaar aangeslagen. De scheidsrechter had verzorging nodig en die kwamen hem tegemoet lopen. Gishamer kreeg een flesje water aangeboden, waarna Mbappé ook een zak ijs in zijn nek hield.

Na een korte behandeling besloot de scheidsrechter de eerste helft te hervatten. Enkele minuten later floot Gishamer voor het einde van de eerste helft en was hij duidelijk nog niet helemaal bekomen van de klap. Diep zuchtend liep hij van het veld af. Halverwege de wedstrijd stond het 1-0 voor Frankrijk.

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Anis Hadj Moussa scoort bij Nederland - Algerije

Nederland pijnlijk onderuit tegen Algerije in uitzwaaiwedstrijd richting WK

  • Gisteren, 22:42
  • Gisteren, 22:42
  • 10
Ronald Koeman

Nederlaag tegen Algerije heeft direct gevolgen voor Nederlands elftal

  • Gisteren, 23:49
  • Gisteren, 23:49
  • 1
Pierre van Hooijdonk

Van Hooijdonk is keihard: 'Blijkbaar kijkt Hato geen Eredivisie!'

  • Gisteren, 23:13
  • Gisteren, 23:13
  • 2
1 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Frankrijk - Ivoorkust

21:10
Vandaag om 21:10
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Meer info

Franck Kessié

Franck Kessié
Al Ahli FC
Team: Ahli
Leeftijd: 29 jaar (19 dec. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ahli
26
5
2024/2025
Ahli
30
2
2023/2024
Ahli
31
10
2023/2024
Barcelona
-
-

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws