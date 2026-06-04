Scheidsrechter Frankrijk - Ivoorkust flink aangeslagen na bodycheck

Een opmerkelijk moment in de slotfase van de eerste helft van de oefenwedstrijd tussen Frankrijk en Ivoorkust. Scheidsrechter Sebastian Gishamer legde de wedstrijd in de blessuretijd stil nadat hij een flinke beuk had gekregen van .

In de slotfase van de eerste helft bij Frankrijk - Ivoorkust was het Afrikaanse land in de aanval. Nadat Kessié de bal had afgespeeld naar een ploeggenoot, kwam hij Gishamer tegen in zijn looplijn. In plaats van om de scheidsrechter heen te stappen of zijn handen te gebruiken om een botsing te voorkomen, besloot de middenvelder zijn schouder erin te draaien. Daarmee raakte hij de scheidsrechter hard op de borst, die direct naar de grond ging.

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Tot onvrede van de Ivorianen legde Gishamer het spel direct stil, waarna Seko Fofana verhaal kwam halen. Samen met de speler van FC Porto en Kylian Mbappé liep de Oostenrijkse arbiter richting de andere kant van het veld, zichtbaar aangeslagen. De scheidsrechter had verzorging nodig en die kwamen hem tegemoet lopen. Gishamer kreeg een flesje water aangeboden, waarna Mbappé ook een zak ijs in zijn nek hield.

Na een korte behandeling besloot de scheidsrechter de eerste helft te hervatten. Enkele minuten later floot Gishamer voor het einde van de eerste helft en was hij duidelijk nog niet helemaal bekomen van de klap. Diep zuchtend liep hij van het veld af. Halverwege de wedstrijd stond het 1-0 voor Frankrijk.