SC Cambuur hoopt niet alleen alleen Skye Vink van Ajax in te lijven; ook PSV-talent staat op de lijst in Leeuwarden, zo weet Voetbal International. De regerend landskampioen wil hem echter in de voorbereiding aan het werk zien, aldus het Eindhovens Dagblad.

Cambuur zet bij de terugkeer in de Eredivisie hoog in. De Friezen kondigden deze week de transfervrije komst van Ajax-verdediger Lucas Jetten, de achterneef van premier Rob Jetten, aan. Daarnaast zou de club Vink willen losweken uit de hoofdstad, maar de Amsterdammers willen hem alleen laten gaan als er een terugkoopoptie wordt afgesproken. Cambuur wil zich graag versterken met een jonge spits en ziet Vink meer als aanvallende middenvelder. Voor de punt van de aanval was de promovendus uitgekomen bij Bouhoudane van PSV, zo meldt VI.

Artikel gaat verder onder video

De jeugdinternational van Marokko heeft nog een contract tot medio 2027 in Eindhoven en PSV heeft nog geen intentie getoond om dit te verlengen. Cambuur heeft zich met een bod van naar verluidt zo’n 200.000 euro en een doorverkooppercentage gemeld in het Philips Stadion, maar dit werd door de clubleiding van tafel geveegd. Het weekblad stelt wel dat er ‘op termijn’ een nieuw bod wordt verwacht.

Of PSV überhaupt wil meewerken aan een vertrek van Bouhoudane, valt nog te bezien. Volgens het Eindhovens Dagblad gaat een transfer er voorlopig niet van komen. PSV is namelijk van plan om de spits aan te laten sluiten bij de trainingen van het eerste elftal in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De krant stelt wel dat de kans aanwezig is dat er later in de transferperiode wel ruimte is voor het talent om een transfer te maken.