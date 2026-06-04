FCUpdate WK Pool 2026 geopend: ga de strijd aan met de community!

Het WK 2026 komt steeds dichterbij en dat betekent dat ook de FCUpdate WK Pool officieel van start is gegaan. Denk jij dat je beter kunt voorspellen dan de rest van de FCUpdate-community? Dan is dit jouw kans om het te bewijzen. Deelname is uiteraard gratis.

Samen met duizenden andere voetbalfans kun je tijdens het wereldkampioenschap alle wedstrijden voorspellen en zien hoe jouw voetbalkennis zich verhoudt tot die van andere vaste bezoekers van FCUpdate. Van de openingswedstrijd tot en met de finale: iedere uitslag telt mee in de strijd om de hoogste positie op de ranglijst.

Hoe werkt de FCUpdate WK Pool?

Via Intikkertje voorspel je de uitslagen van alle WK-wedstrijden. Daarnaast geef je vooraf aan welke landen volgens jou de knock-outfase bereiken en hoe het toernooi zich verder ontwikkelt richting de finale.

Je voorspellingen kun je tot één minuut voor de aftrap aanpassen. Daardoor kun je rekening houden met blessures, opstellingen en ander belangrijk nieuws dat vlak voor een wedstrijd naar buiten komt.

Na iedere wedstrijd wordt de stand automatisch bijgewerkt, zodat je direct ziet hoeveel punten je hebt verzameld en welke positie je inneemt binnen de FCUpdate-community.

Stap 1: 👉 Meld je hier aan bij Intikkertje

Stap 2: 👉 Join de FCUpdate WK Pool

De puntentelling is gebaseerd op nauwkeurigheid. Een exacte score levert het maximale aantal punten op, terwijl gedeeltelijk juiste voorspellingen ook beloond worden.

Voorspel je 2-0 en wordt het 2-1? Dan pak je 7 punten. Voorspel je de winst van een team of een gelijkspel correct, met afwijkende doelpuntenaantallen, pak je 5 punten. Voorspel je alleen de goals van één team correct, bijvoorbeeld 0-1 terwijl het 2-1 wordt, pak je 2 punten.

Bij knock-outwedstrijden telt alleen de stand na 90 minuten telt mee. Verlengingen en strafschoppen hebben dus geen invloed op de puntentelling.

Meet je met andere FCUpdate-bezoekers

De FCUpdate WK Pool is speciaal bedoeld voor onze lezers. Een ideale manier om tijdens het toernooi de onderlinge strijd aan te gaan met andere voetbalfans die dagelijks FCUpdate bezoeken.

Prijzen voor algeheel klassement

Natuurlijk doe je automatisch ook mee in het algemene klassement van alle deelnemers van Intikkertje. Daar liggen bovendien fraaie prijzen klaar voor de beste voorspellers.

De winnaar van het algemene klassement ontvangt een Disneyland Parijs-arrangement voor vier personen. De nummer twee mag kiezen tussen een PlayStation 5 Pro of een iPhone 17. Ook zijn er prijzen als een cadeaukaart ter waarde van 400 euro, AirPods Pro 3 en een Eredivisie-shirt naar keuze te winnen. Daarnaast worden onder alle deelnemers vijf officiële Oranje-shirts verloot.

Let op: het gaat hier om prijzen die alleen gewonnen worden als je goed presteert in het algehele klassement, niet specifiek in de FCUpdate Pool.

Denk jij dat jij het WK beter kunt voorspellen dan de rest van de FCUpdate-community? Schrijf je dan nu in voor de FCUpdate WK Pool en strijd mee om eeuwige roem.

Stap 1: 👉 Meld je hier aan bij Intikkertje

Stap 2: 👉 Join de FCUpdate WK Pool