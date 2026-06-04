zorgde er woensdagavond voor dat het Nederlands elftal met een slecht gevoel afreist naar de Verenigde Staten voor het WK. De buitenspeler van Feyenoord schoot in de slotfase op fraaie wijze de 0-1 voor Algerije binnen. Volgens Dennis te Kloese waren scouts van de nodige clubs getuige van die treffer.

Het Nederlands elftal nam het woensdagavond in De Kuip op tegen Algerije voor de uitzwaaiwedstrijd voorafgaand aan het WK. In de eerste helft creëerde Oranje de nodige kansen, maar deze liet het onbenut. Na de pauze kwamen de bezoekers beter in de wedstrijd en kreeg Nederland in de slotfase het deksel op de neus. Hadj Moussa kapte naar binnen en kreeg de ruimte om uit te halen, waarna zijn inzet op karakteristieke wijze in de verre hoek vloog.

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“Hadj Moussa schoot er nog even eentje aardig in tegen Nederland”, zegt Te Kloese tegen De Telegraaf, daags na het duel in Rotterdam. De directeur, die deze zomer vertrekt bij Feyenoord en aan de slag gaat bij Monterrey, is erg lovend over de 24-jarige aanvaller. “Een goeie jongen, altijd fit geweest en hij doet er ook heel veel voor. Door zijn stijl is dat niet altijd te zien, maar hij is echt een goede speler. Hij kostte ons slechts drie miljoen euro.”

Deze zomer moet de Algerijn Feyenoord het veelvoudige opleveren, aangezien hij zou mikken op een transfer. Hadj Moussa liet woensdag nog weten te dromen van een stap naar de Premier League, waarna hij op donderdag werd gelinkt aan Newcastle United. Volgens Te Kloese heeft de linkspoot zichzelf een goede dienst bewezen met zijn treffer in De Kuip. “Tegen Oranje zaten er heel wat clubs voor hem op de tribune…”, besluit Te Kloese.