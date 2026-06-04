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Sem Steijn baalt flink dat hij niet naar het WK mag: 'Ik heb pech'

4 juni 2026, 09:10
Ronald Koeman en Sem Steijn
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Sem Steijn baalt flink dat hij niet met het Nederlands elftal meegaat naar het WK. Dat geeft de middenvelder van Feyenoord eerlijk toe in een interview met Voetbal International.

Steijn werd na zijn goede seizoen bij FC Twente en sterke start bij Feyenoord in augustus voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. Sindsdien is de aanvallende middenvelder minder gaan spelen bij Feyenoord. Zijn spel werd minder, Robin van Persie passeerde hem, maar daarnaast kreeg hij te maken met langdurige blessures. Daarmee raakte ook een uitverkiezing voor het Nederlands elftal steeds verder uit zicht.

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"Ik had er wel graag bij willen zitten", geeft Steijn toe in gesprek met Voetbal International. "Maar het is nu eenmaal zo gelopen. Ik had ook pech met mijn blessures, dat heb ik niet in de hand gehad. Dan is het balen en kun je er ook niet veel meer aan doen."

Ondanks de teleurstelling gaat Steijn alle verrichtingen van het Nederlands elftal in de Verenigde Staten op de voet volgen: "Je weet nu ook een beetje hoe het in de groep gaat en hoe de jongens zijn, dus dan vind ik het wel extra leuk om te gaan kijken."

Nieuw doel: het EK van 2028

Het volgende eindtoernooi van het Nederlands elftal wordt in ieder geval een belangrijk doel voor Steijn. De Feyenoorder wil erbij zijn in 2028, wanneer het EK in het Verenigd Koninkrijk en Ierland plaatsvindt: "Dat is wel een droom en ambitie. Ik wil gewoon graag ooit een eindtoernooi spelen."

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Als Koeman hem had geselecteerd was die helemaal van de leg zijn geweest. Er zitten nu al teveel van dat soort jongens bij de selectie.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
978 Reacties
209 Dagen lid
2.786 Likes
21
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  • 2
    + 1
avatar

Dit soort jongens hebben we nodig.

Kicker
341 Reacties
690 Dagen lid
755 Likes
Kicker
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    + 1
avatar

Als Koeman hem had geselecteerd was die helemaal van de leg zijn geweest. Er zitten nu al teveel van dat soort jongens bij de selectie.

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Nederland - Algerije

0 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

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Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
21
7
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

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