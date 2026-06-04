Sem Steijn baalt flink dat hij niet naar het WK mag: 'Ik heb pech'

baalt flink dat hij niet met het Nederlands elftal meegaat naar het WK. Dat geeft de middenvelder van Feyenoord eerlijk toe in een interview met Voetbal International.

Steijn werd na zijn goede seizoen bij FC Twente en sterke start bij Feyenoord in augustus voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. Sindsdien is de aanvallende middenvelder minder gaan spelen bij Feyenoord. Zijn spel werd minder, Robin van Persie passeerde hem, maar daarnaast kreeg hij te maken met langdurige blessures. Daarmee raakte ook een uitverkiezing voor het Nederlands elftal steeds verder uit zicht.

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"Ik had er wel graag bij willen zitten", geeft Steijn toe in gesprek met Voetbal International. "Maar het is nu eenmaal zo gelopen. Ik had ook pech met mijn blessures, dat heb ik niet in de hand gehad. Dan is het balen en kun je er ook niet veel meer aan doen."

Ondanks de teleurstelling gaat Steijn alle verrichtingen van het Nederlands elftal in de Verenigde Staten op de voet volgen: "Je weet nu ook een beetje hoe het in de groep gaat en hoe de jongens zijn, dus dan vind ik het wel extra leuk om te gaan kijken."

Nieuw doel: het EK van 2028

Het volgende eindtoernooi van het Nederlands elftal wordt in ieder geval een belangrijk doel voor Steijn. De Feyenoorder wil erbij zijn in 2028, wanneer het EK in het Verenigd Koninkrijk en Ierland plaatsvindt: "Dat is wel een droom en ambitie. Ik wil gewoon graag ooit een eindtoernooi spelen."