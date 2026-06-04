is komend seizoen mogelijk te bewonderen in de Engelse Premier League. De vleugelspeler van Feyenoord, gisteren (woensdag) namens Algerije nog de beul van het Nederlands elftal, wordt gelinkt aan Newcastle United. The Magpies zijn op zoek naar een opvolger voor .

De 25-jarige Gordon groeide de afgelopen jaren uit tot een van de grote uitblinkers bij Newcastle. Afgelopen seizoen sprongen vooral zijn cijfers in de Champions Laegue in het oog: in twaalf wedstrijden in het miljardenbal was de Engels international goed voor maar liefst tien doelpunten én twee assists. Het leverde Gordon een fraaie transfer op: vorige week werd de buitenspeler gepresenteerd als eerste grote zomeraanwinst van FC Barcelona, dat naar verluidt een bedrag van maximaal 80 miljoen euro overmaakt om hem in te lijven.

Artikel gaat verder onder video

In Newcastle heeft men de schaduwlijstjes al klaarliggen, zo meldt transferjournalist Sacha Tavolieri op X. Op de lijst met mogelijke vervangers voor Gordon komt onder meer die van Hadj Moussa voor, zo valt te lezen. Daarnaast zouden The Magpies ook Zadok Yohanna van het Zweedse AIK op de shortlist hebben staan.

Hadj Moussa staat sinds de zomer van 2024 onder contract bij Feyenoord, dat de Algerijn destijds overnam van het Belgische Patro Eisden - dat hem het voorgaande halfjaar al had verhuurd aan Vitesse. Sinds zijn komst naar De Kuip kwam Hadj Moussa tot 83 officiële wedstrijden namens Feyenoord, daarin was hij rechtstreeks betrokken bij 37 doelpunten (25 goals, 12 assists). Met een contract tot medio 2030 ligt hij nog langdurig vast in Rotterdam-Zuid, waardoor Feyenoord een uitstekende onderhandelingspositie heeft in de eventuele gesprekken met het steenrijke Newcastle.