Anis Hadj Moussa onthult droombestemming

weet nog niet of hij deze zomer vertrekt bij Feyenoord, zo laat hij weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. Mocht het wel tot een transfer komen, weet de vleugelspeler wel waar hij graag naartoe zou willen: de Premier League.

Hadj Moussa was afgelopen seizoen van grote waarde voor Feyenoord in de strijd om plek twee in de Eredivisie. De rechtsbuiten zorgde voor constante dreiging vanaf de flanken en zorgde er met elf goals en zes assists in de competitie voor dat de Rotterdammers zich mogen opmaken voor de Champions League. Of Hadj Moussa daar zelf ook bij zal zijn, valt nog te bezien. Het gerucht gaat namelijk dat hij in zou zetten op een transfer.

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Mocht hij vertrekken uit Rotterdam, speelt de dribbelaar woensdag mogelijk zijn laatste wedstrijd in De Kuip: een oefenduel tussen Nederland en Algerije. Op de vraag of dat zijn afscheid in het stadion is, schudt Hadj Moussa zijn hoofd. “Ik sta nog steeds gewoon bij Feyenoord onder contract. Zolang dat zo is, is het antwoord nee”, maakt hij duidelijk.

Wel houdt de linkspoot een slag om de arm. “Maar je weet in het leven, en dus ook in het voetbal, nooit wat er morgen kan gebeuren”, geeft de Algerijn aan. “Misschien ga ik weg, misschien blijf ik, we weten het op dit moment allebei niet.” Hadj Moussa stelt open te staan voor beide scenario’s. “Misschien wil Feyenoord mij verkopen, misschien juist niet. We zien het wel”, zegt hij met een glimlach.

Mocht hij vertrekken uit Rotterdam, heeft Hadj Moussa een droombestemming op het oog. “Als ik ooit vertrek, dan het liefste naar Engeland”, maakt hij duidelijk. “Ik denk dat ik met mijn stijl ook in Spanje kan spelen. Of in Frankrijk. Ook prachtige voetballanden. Maar de Premier League, dat is wel de beste competitie van de wereld.”