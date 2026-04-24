FC Den Bosch pakt play-offticket, Vitesse-fans tonen zich van allerslechtste kant

De wedstrijd tussen SC Cambuur en Vitesse is vrijdagavond tweemaal gestaakt. Fans van Vitesse wierpen in de slotfase vuurpijlen op het veld en richting de fans van Cambuur. Op dat moment stond het 2-1 voor Cambuur, waardoor Vitesse naast een ticket voor de play-offs dreigde te grijpen.

Het was een veelbewogen laatste speelronde. Den Bosch speelde thuis tegen ADO Den Haag en had baat bij een nederlaag. Die kwam er ook: het werd 1-3. Daardoor bleef ADO sowieso Vitesse voor op de perioderanglijst. Verder werd ADO geholpen door Willem II, dat met 1-2 won van FC Dordrecht en zo ook ADO voorbleef.

De wedstrijd tussen Den Bosch en ADO was een opmerkelijke. Veel fans van Den Bosch juichten ADO toe. Toen de bezoekers op voorsprong kwamen, ontstond een vechtpartij op de tribune toen ergens een ADO-vlag werd getoond. Daarna werd de wedstrijd zonder grote ongeregeldheden uitgespeeld.

Grote misstanden bij Cambuur - Vitesse

Bij Cambuur - Vitesse ging het er nog veel heftiger aan toe. Vitesse moest winnen van Cambuur om uitzicht te houden op deelname aan de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Ondanks een rode kaart voor Nathan Markelo bij een 0-0 stand kwam Vitesse op een 0-1 voorsprong, maar na de pauze maakte Mark Diemers er 1-1 van. Dat konden de fans in het uitvak niet verkroppen. Er werden fakkels het veld op gegooid, waardoor scheidsrechter Martin van den Kerkhof niet anders kon dan de wedstrijd staken. De staking duurde uiteindelijk een kleine tien minuten.

In de slotfase, nadat Cambuur 2-1 maakte, gooiden Vitesse weer met vuurpijlen. Die kwamen op het veld en in de supportersvakken van Cambuur. Clubicoon Edward Sturing sprak de Vitesse-fans boos toe, maar dat mocht niet baten.

Omdat er nog maar een paar minuten te spelen waren, en Vitesse zich ook bij een overwinning niet meer kan plaatsen, ligt het voor de hand dat wedstrijd definitief wordt gestaakt en de KNVB besluit dat de wedstrijd niet op een later moment uitgespeeld wordt. Maar daar is nog geen besluit over gevallen.