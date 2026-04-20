De KNVB heeft tegenover De Telegraaf gereageerd op de situatie waar FC Den Bosch mogelijk mee te maken krijgt in de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. Hoewel een nederlaag mogelijk voordeliger is voor de Brabanders, gaat de KNVB er wel vanuit dat alle teams hun wedstrijden willen winnen.
FC Den Bosch staat momenteel negende in de Keuken Kampioen Divisie en maakt daarmee kans op een plek in de play-offs. Daarvoor moeten Willem II en ADO Den Haag wel op de bovenste twee plekken eindigen in de vierde periode. Omdat de Tilburgers al zeker zijn van play-offdeelname door winst in de derde periode en ADO kampioen is, vervalt in dat geval het play-offticket voor de vierde periode. Vitesse staat momenteel derde in de vierde periode, waardoor het nog altijd kans maakt op een plek in de play-offs.
Om de kans op deelname aan de play-offs te vergroten, is het voor de Bosschenaren voordelig om te verliezen van ADO in de laatste speelronde. De Haagse club blijft Vitesse in dat geval hoe dan ook voor, waardoor Willem II alleen nog moet winnen van FC Dordrecht om Den Bosch een play-offticket te bezorgen. ‘Bewust verliezen’ mag echter niet, zo staat in de reglementen van de KNVB. Eerder gaf de bond bij vergelijkbare scenario’s in het amateurvoetbal vier minpunten.
De Telegraaf heeft de KNVB gevraagd om een reactie op de mogelijke competitievervalsing. “Wij verwachten dat iedereen die aan een wedstrijd deelneemt die wedstrijd wil winnen”, aldus de duidelijke reactie van de bond. “Verder kunnen we niet vooruitlopen op deze situatie.”
Wanneer Den Bosch vanavond van jong Utrecht wint krijg je vrijdagavond een heel ander scenario. Den Bosch staat dan nog maar twee punten achter op respectievelijk Roda en RKC waardoor alles in een heel ander daglicht komt te staan. RKC is niet bepaald in goede doen getuige de 5-1 nederlaag bij ADO en moet dan aantreden tegen de hoogst geklasseerde jong ploeg (PSV) die zelfs één plaats hoger staat dan de Waalwijkers. Bij een overwinning van Den Bosch en een nederlaag van RKC gaat Den Bosch dan een plaatsje stijgen. Roda moet op bezoek bij jong AZ dus dat kan ook nog alle kanten op terwijl Willem II tegen Dordrecht speelt en die willen voor eigen publiek ook nog wel winnen. Het kan dus nog alle kanten op behalve als Cambuur zijn plicht doet tegen Vitesse want dan kunnen al deze mogelijkheden de prullenbak in.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Wanneer Den Bosch vanavond van jong Utrecht wint krijg je vrijdagavond een heel ander scenario. Den Bosch staat dan nog maar twee punten achter op respectievelijk Roda en RKC waardoor alles in een heel ander daglicht komt te staan. RKC is niet bepaald in goede doen getuige de 5-1 nederlaag bij ADO en moet dan aantreden tegen de hoogst geklasseerde jong ploeg (PSV) die zelfs één plaats hoger staat dan de Waalwijkers. Bij een overwinning van Den Bosch en een nederlaag van RKC gaat Den Bosch dan een plaatsje stijgen. Roda moet op bezoek bij jong AZ dus dat kan ook nog alle kanten op terwijl Willem II tegen Dordrecht speelt en die willen voor eigen publiek ook nog wel winnen. Het kan dus nog alle kanten op behalve als Cambuur zijn plicht doet tegen Vitesse want dan kunnen al deze mogelijkheden de prullenbak in.