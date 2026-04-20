De KNVB heeft tegenover De Telegraaf gereageerd op de situatie waar FC Den Bosch mogelijk mee te maken krijgt in de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. Hoewel een nederlaag mogelijk voordeliger is voor de Brabanders, gaat de KNVB er wel vanuit dat alle teams hun wedstrijden willen winnen.

FC Den Bosch staat momenteel negende in de Keuken Kampioen Divisie en maakt daarmee kans op een plek in de play-offs. Daarvoor moeten Willem II en ADO Den Haag wel op de bovenste twee plekken eindigen in de vierde periode. Omdat de Tilburgers al zeker zijn van play-offdeelname door winst in de derde periode en ADO kampioen is, vervalt in dat geval het play-offticket voor de vierde periode. Vitesse staat momenteel derde in de vierde periode, waardoor het nog altijd kans maakt op een plek in de play-offs.

Om de kans op deelname aan de play-offs te vergroten, is het voor de Bosschenaren voordelig om te verliezen van ADO in de laatste speelronde. De Haagse club blijft Vitesse in dat geval hoe dan ook voor, waardoor Willem II alleen nog moet winnen van FC Dordrecht om Den Bosch een play-offticket te bezorgen. ‘Bewust verliezen’ mag echter niet, zo staat in de reglementen van de KNVB. Eerder gaf de bond bij vergelijkbare scenario’s in het amateurvoetbal vier minpunten.

De Telegraaf heeft de KNVB gevraagd om een reactie op de mogelijke competitievervalsing. “Wij verwachten dat iedereen die aan een wedstrijd deelneemt die wedstrijd wil winnen”, aldus de duidelijke reactie van de bond. “Verder kunnen we niet vooruitlopen op deze situatie.”