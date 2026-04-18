TOP Oss biedt excuses aan voor wangedrag van reservespeler tegen FC Den Bosch

TOP Oss heeft na de derby tegen FC Den Bosch zijn excuses aangeboden aan de spelers van de aartsrivaal, zo meldt het Brabants Dagblad. Direct na het laatste fluitsignaal zou een reservespeler van de Ossenaren ‘dreigende taal’ hebben geuit richting de Bosschenaren.

TOP Oss won vrijdagavond verrassend van FC Den Bosch. De laagvlieger in de Keuken Kampioen Divisie boog een 0-2-achterstand om en zegevierde uiteindelijk met 4-2. Na het laatste fluitsignaal zag FC Den Bosch-doelman Pepijn van de Merbel iemand vol op zich af sprinten, waarna hij werd uitgescholden.

“Niet normaal joh, die gast. Ik dacht: wat gebeurt hier? Hij schold me helemaal verrot. Dat mag toch niet kunnen, zoiets?”, zegt de sluitpost tegenover het BD. In eerste instantie dacht Van de Merbel dat het om een Osse fan ging, maar dat blijkt niet het geval: een reservespeler van TOP Oss zou zich hebben misdragen tegenover meerdere Bossche spelers met ‘dreigende taal’. TOP Oss heeft zich daarvoor verontschuldigd bij de Bosschenaren.

Ander incident

De Brabantse derby verliep sowieso tumultueus. Na 71 minuten werd het duel stilgelegd wegens (blauwe) rookontwikkeling buiten het stadion. Op beelden is te zien hoe een groepje TOP Oss-fans verhaal wil gaan halen, al is het nog maar de vraag waar. Er waren namelijk geen uitsupporters aanwezig bij het duel.