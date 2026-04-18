De ontknoping van de strijd om de laatste play-offplekken in de Keuken Kampioen Divisie is na vrijdagavond uitgelopen op een chaos. Samenvattend heeft FC Den Bosch volgende week mogelijk baat bij een nederlaag. Bewust verliezen is echter niet toegestaan, zo blijkt uit de regelgeving van de KNVB.

Bizarre scenario’s in play-offs-ontknoping Keuken Kampioen Divisie

Op dit moment bezetten Willem II en ADO Den Haag de eerste en tweede plek in de vierde periode. Willem II won de derde periode en heeft al een play-offticket, terwijl ADO al kampioen is. Als die stand zo blijft, vervalt het play-offticket van de vierde periode.

Artikel gaat verder onder video

Voor Vitesse is dat ongunstig. De Arnhemmers kunnen zich via de ranglijst niet meer plaatsen voor de play-offs, maar zouden met een eerste óf tweede plek in de vierde periode wél de nacompetitie ingaan. Bij aanvang van de voorlaatste speelronde leek dat scenario in de maak, maar door een gelijkspel tegen MVV Maastricht gaf Vitesse de koppositie uit handen.

FC Den Bosch staat op de negende plek, de laagste positie die recht geeft op play-offdeelname. De Bosschenaren spelen maandag een inhaalduel tegen Jong FC Utrecht, maar de uitslag van dat duel heeft in dit scenario weinig invloed op de periode-ontknoping.

Hier wordt het ingewikkeld: FC Den Bosch voelt de adem van Vitesse in de nek. Bij winst van de vierde periode door de Arnhemmers moeten de Bosschenaren hun play-offticket afstaan. Als Vitesse de periode níét wint, is er voor Den Bosch niets aan de hand.

FC Den Bosch moet dus hopen dat Vitesse de periode niet wint en kan daar zelf invloed op uitoefenen door te verliezen (!) van ADO in de laatste speelronde. De Hagenezen blijven Vitesse dan sowieso voor, waardoor alleen Willem II nog moet winnen (van FC Dordrecht) om de eerste plek te behouden.

Bewust verliezen mag niet

Snap jij het nog? Verliezen van ADO zou dus mogelijk uitkomst bieden. Hoe FC Den Bosch dat scenario benadert, wordt interessant. De ploeg mag namelijk niet ‘bewust verliezen’.

“Het opzettelijk verliezen, zonder dat daar door anderen een beloning voor is geboden, maar bijvoorbeeld om daarmee play-offs voor promotie te bereiken, is in strijd met de reglementen en wordt door de KNVB gesanctioneerd”, staat in de regelgeving (pagina 80) van de KNVB voor het seizoen 2025/26.

Vergelijkbare scenario’s deden zich de afgelopen jaren voor in het amateurvoetbal. VVHSV Heiloo verloor in 2018 opzettelijk van Zaanlandia, waardoor het de nacompetitie veiligstelde. De KNVB stelde vast dat HSV de tegenstander bewust liet scoren en greep in: vier minpunten.

Datzelfde gebeurde in 2023 bij Barendrecht. De amateurclub moest verliezen om een nacompetitieplek te bereiken. In de slotfase gaf het een 3-1-voorsprong bewust weg (3-4), waarbij de doelman enkele keren expres over de bal dook. Barendrecht werd hiervoor gestraft met vier minpunten.

Kortom: het scenario dat FC Den Bosch volgende week vrijdag bewust doelpunten gaat weggeven om te verliezen, lijkt ondenkbaar wegens de straffen die de KNVB eerder hanteerde.

Barendrecht moest verliezen van GVVV, zodat laatstgenoemde een periodetitel pakt én Barendrecht deze overneemt ipv dat ‘ie naar Sparta Nijkerk gaat. Bij een stand van 3-3 gebeurt dit. Tja… pic.twitter.com/nv0te4zuN0 — Jeroen van der Veer (@JeroenvdVeer) May 27, 2023

Een ander scenario

Als FC Den Bosch maandag het inhaalduel van Jong FC Utrecht wint, is er ook nog een ander scenario mogelijk. Het gat met RKC en Roda JC wordt dan verkleind naar twee punten, met nog één speelronde te gaan.

In dat geval zou FC Den Bosch ook vol voor de winst kunnen gaan spelen tegen ADO Den Haag, in de hoop dat RKC of Roda punten morst in de slotronde. Daardoor zou FC Den Bosch dus een plek stijgen en sowieso niet meer afhankelijk zijn van het perioderesultaat van Vitesse.