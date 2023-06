KNVB gooit BVV Barendrecht uit play-offs na weggeven doelpunten

De KNVB heeft Derde Divisie-club BVV Barendrecht vier minpunten gegeven en daarmee uit de play-offs om promotie gezet. De club bereikte die play-offs vorige week door in de slotfase opzettelijk drie doelpunten weg te geven en te verliezen van GVVV. Beelden van een van de doelpunten werden gedeeld op sociale media en zorgden voor gefronste wenkbrauwen.

Barendrecht stond met 3-1 voor, maar door de tussenstanden op de andere velden zou alleen een nederlaag de club uit Zuid-Holland nog een plek in de play-offs opleveren. Aan die play-offs doen drie periodekampioenen uit zowel de Derde Divisie Zaterdag als de Derde Divisie Zondag en twee herkansers uit de Tweede Divisie mee.

Door de nederlaag werd GVVV de vervangende periodekampioen in de derde periode van de Derde Divisie Zaterdag, achter de al gepromoveerde kampioen ACV Assen. Echter, GVVV had uit de tweede periode al een periodetitel op zak. Daardoor schoof de periodetitel door naar de nummer drie in de eindstand, Barendrecht.

Sparta Nijkerk diende protest in. Die club voelde zich benadeeld, want Sparta Nijkerk zou de periodetitel hebben gewonnen indien Barendrecht de wedstrijd niet uit handen had gegeven. Barendrecht gaf toe opzettelijk te hebben verloren en naar aanleiding van de gebeurtenissen heeft de club vier minpunten gekregen, waarmee men uit de play-offs is gezet. Toch is het niet Sparta Nijkerk dat daarvan profiteert, maar SteDoCo, dat de plek in de play-offs overneemt.