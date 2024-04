Van Praag komt dag na thuiswedstrijd tegen Excelsior met slecht nieuws voor Ajax-leden

Michael van Praag wil nog steeds niets weten van een terugkeer van Alex Kroes in de Johan Cruijff ArenA. De algemeen directeur begon op 15 maart jongstleden aan zijn functie, maar werd nog geen drie weken later geschorst vanwege mogelijke handel met voorwetenschap. Van Praag liet op dezelfde dag nog weten dat de deur voor een terugkeer van Kroes gesloten is en als het aan de erevoorzitter ligt, dan zal dat zo blijven.

De voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) van Ajax gaat zijn standpunt donderdagavond tijdens een ingelaste ledenvergadering herhalen. Dat schrijft De Telegraaf woensdagmorgen. Een paar weken geleden werd al bekend dat er op 25 april - de geboortedag van Johan Cruijff - een extra vergadering zou plaatsvinden om de rust enigszins terug te laten keren. De schorsing van Kroes heeft nogal wat teweeg gebracht. De geboren Utrechter stapte op 15 maart in en boog zich in zijn eerste weken meteen over belangrijke dossiers zoals het hoofdtrainerschap en de samenstelling van de selectie, maar stond begin deze maand alweer buiten de deuren van de Johan Cruijff ArenA.

Kroes heeft in de week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming ruim 17.000 aandelen van Ajax aangeschaft. Volgens de rvc heeft de algemeen directeur zich schuldig gemaakt aan handel met voorwetenschap. De commissarissen zagen geen andere optie dan Kroes met onmiddellijke ingang te schorsen. In het persbericht van Ajax stond dat zij bovendien de intentie hebben om de samenwerking permanent te beëindigen. Dat laatste schoot bij veel Ajax-leden in het verkeerde keelgat. De bestuursraad deed onlangs al een oproep aan de rvc om het besluit over Kroes te ‘heroverwegen’, zodat hij in welke functie en onder welke voorwaarden dan ook kan terugkeren in de Johan Cruijff ArenA.

Maar daar wil Van Praag dus nog steeds niets van weten. “Van Praag komt donderdagavond naar een ingelaste ledenvergadering van Ajax om uit te leggen waarom de raad van commissarissen Kroes wil ontslaan”, zo klinkt het. De rvc zou het ontslag van Kroes op 21 mei tijdens de buitengewone vergadering voor aandeelhouders willen ‘bekrachtigen’. “Het is de vraag of dat gaat lukken, nu steeds meer Ajacieden achter Kroes staan. Volgens Van Praag hebben veel leden een ‘informatieachterstand’. Hij wil ze snel bijpraten. Daarom komen de leden donderdagavond, op de geboortedag van Cruijff, bijeen.”

