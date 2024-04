Van Praag voelt zich 'zeker niet beschadigd' door affaire-Kroes: 'Moet doen wat het beste voor Ajax is'

Michael van Praag zegt zich 'zeker niet beschadigd' te voelen door de gebeurtenissen rond de donderdag bij Ajax teruggekeerde Alex Kroes. Die uitspraak doet de voorzitter van de raad van commissarissen van de club na afloop van de ingelaste ledenvergadering van donderdagavond, waarop de schorsing van Kroes uitgebreid is besproken en waarop Van Praag zijn excuses aanbood tegenover de leden.

De beslissing om Kroes in een andere rol, niet als algemeen maar als titulair technisch directeur, te laten terugkeren, vindt Van Praag een logische. "Het zou best erg zijn als ik niet naar al die mensen zou hebben geluisterd die graag met Alex door wilden. Dat was best slecht geweest", tekent het Algemeen Dagblad op.

Toch blijft de erevoorzitter van de Amsterdamse club erbij dat de club, op basis van het advies dat juristen gaven, weinig andere opties had toen duidelijk werd dat Kroes met voorwetenschap over zijn eigen aanstelling een groot pakket Ajax-aandelen verwierf. Waar hij zich eerst mordicus tégen een dienstverband in andere vorm uitsprak, is dat uiteindelijk wel de uitkomst die donderdag op tafel kwam te liggen. "We hebben de afgelopen weken opnieuw met juristen om de tafel gezeten en dat had helaas even tijd nodig", legt Van Praag uit.

De rvc-voorzitter prijst zich gelukkig met de oplossing maar wil niets weten van gezichtsverlies. "Nee, ik voel me zeker niet beschadigd. Ik moet doen wat het beste voor Ajax is." Dat de supporters meermaals, ook woensdag tijdens het 2-2 gelijkspel tegen Excelsior, om zijn vertrek riepen greep Van Praag wel aan: "Natuurlijk is het niet leuk als mensen in het stadion zingen dat ik moet oprotten." Toch voelt hij zich niet in zijn eentje verantwoordelijk voor de ontstane situatie: "Ik was de boodschapper. Die krijgt de schuld. Maar alle leden van de rvc waren het eens met de beslissing om Kroes te schorsen.”

