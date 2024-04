Ajax-fans wrijven zich in de handen: naam van absolute legende valt in de Johan Cruijff ArenA

Ajax is niet alleen op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, maar uiteraard ook een verdere invulling van de technische staf. Marijn Beuker liet onlangs in een uitgebreid interview met Ajax Life weten dat de club een assistent wil aanstellen die weet wat het winnen van de Champions League inhoudt. Jari Litmanen weet dat als geen ander en volgens Bart Sanders van de Pantelic Podcast valt de naam van de Ajax-legende inderdaad in de Johan Cruijff ArenA.

Beuker, Director of Football bij Ajax, bestempelde de nieuwe technische staf als de ‘belangrijkste transfer’ voor het nieuwe seizoen. “We willen een ervaren manager die samenwerkt met drie min of meer gelijkwaardige assistenten, complementair aan elkaar. Ieder met een eigen specialiteit: tactiek, winnaarsmentaliteit en individuele spelontwikkeling. Daar komt nog een keeperstrainer bij”, zo vertelde Beuker aan Ajax Life, om daaraan toe te voegen dat de club sowieso zelf twee assistenten aanstelt. “Een daarvan moet wat ons betreft iemand zijn die vanuit Ajax weet wat het winnen van de Champions League inhoudt.”

Die laatste zin is de Pantelic Podcast uiteraard niet ontgaan. In de nieuwste aflevering wordt er dieper op ingegaan. Volgens Sanders is het ‘niet voor niets’ dat de naam van Litmanen valt bij Ajax. De Fin was in de jaren negentig een van de en misschien wel dé smaakmaker in het succeselftal van toenmalig trainer Louis van Gaal. Met Litmanen in de gelederen won Ajax onder meer de Champions League in 1995. “Dat zou voor mijn leeftijdsgenoten natuurlijk pure voetbalporno zijn, want dat is wel dé held van de jaren negentig”, zegt Sanders. “En die naam valt inderdaad ook weer als mogelijke optie. Als je zo’n staf samenstelt, met als hoofdtrainer Potter die dan zijn eigen assistent meeneemt en met een Litmanen of Dave Vos bijvoorbeeld, dan denk ik wel dat je een hele interessante staf hebt.”

Sanders verwacht niet dat de jongere generatie voetballers met een andere blik naar Litmanen kijken. “Als hij inderdaad assistent wordt, dan zou ik een compilatie maken van drie minuten en die op de eerste dag laten zien in de kleedkamer. Dan denk ik dat het respect er binnen no time is, want die gast heeft een carrière gehad waar een paard de hik van krijgt. Wat ik zeg: een fantastisch mens, maar ook een fantastische speler. Ik denk ook een speler waar andere clubs niet op haten. Ik denk dat zelfs de diehard fans van Feyenoord en PSV geen slecht woord hebben over Jari Litmanen.”

