Beuker kijkt uit naar eerste Ajax-transferzomer: ‘Dat is de belangrijkste transfer van dit seizoen’

Marijn Beuker, directeur voetbal van Ajax, hoopt snel de technische staf voor volgend seizoen op orde te hebben. Hij vindt het aanstellen van een goed technisch team nog belangrijker dan het binnenhalen van versterkingen op het veld.

“De belangrijkste transfer van dit seizoen wordt de nieuwe technische staf”, geeft Beuker aan in gesprek met Ajax Life. Daar hoopt de directeur voetbal van de Amsterdammers snel duidelijkheid te hebben. “We willen een ervaren manager die samenwerkt met drie min of meer gelijkwaardige assistenten, complementair aan elkaar. Ieder met een eigen specialiteit: tactiek, winnaarsmentaliteit en individuele spelontwikkeling. Daar komt nog een keeperstrainer bij.”

Artikel gaat verder onder video

“In de huidige situatie kan de nieuwe trainer een eigen assistent meenemen, mits deze past bij onze visie”, gaat Beuker verder. “Dat betekent dus dat we vanuit Ajax zelf de andere twee assistenten aanstellen. Een daarvan moet wat ons betreft iemand zijn die vanuit Ajax weet wat het winnen van de Champions League inhoudt.”

Volgens de directeur voetbal is hij in de richting doorgegaan die de geschorste Alex Kroes heeft ingezet. “Toen duidelijk werd dat Alex werd geschorst, zijn we doorgegaan met de ingezette lijn. Maar het eerste wat ik deed, was contact zoeken met de mensen met wie we in gesprek zijn. Als je vanaf de buitenkant kijkt, ben je afhankelijk van de berichtgeving in de media. Dat creëert onrust. Dat moeten we wegnemen. Alex kon voor 15 maart niet veel doen, maar ik al vier maanden wel. Wat dat betreft zijn we positief gestemd.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nieuw probleem dreigt voor Ajax: 'Dreigement tijdens koffie met Van Praag'

Het is de vraag of Ziggo de komende jaren de hoofdsponsor van Ajax blijft.