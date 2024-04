Nieuw probleem dreigt voor Ajax: 'Dreigement tijdens koffie met Van Praag'

Het is de vraag of Ziggo de komende jaren de hoofdsponsor van Ajax blijft. Het kabelbedrijf is sinds 2015 de hoofdsponsor van Ajax, maar het huidige contract loopt over een jaar af. Volgens Arno Vermeulen heeft Ziggo een ‘dreigement’ uitgedeeld in een eerste gesprek met Michael van Praag, de voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax.

Ajax wordt de laatste jaren geteisterd door controversiële dossiers en alle gebeurtenissen zouden de club hun hoofdsponsor kunnen kosten. “Ziggo is de shirtsponsor, met een contract tot 2025. Normaal ga je een jaar voor het einde van het contract onderhandelen. Afgelopen maandag is dat gebeurd. De CEO Jeroen Hoencamp heeft koffiegedronken met Van Praag. De boodschap was heel pittig”, zegt Vermeulen zondagavond bij Studio Voetbal.

“Het contract loopt af, ze betalen negen miljoen euro per jaar met premies die kunnen oplopen tot twee miljoen, dus per jaar kunnen ze uitkomen op elf miljoen. Dat is echt heel veel geld, veel meer dan andere clubs in Nederland”, weet de chef voetbal van de NOS. “Ziggo heeft gezegd: ‘We weten het eigenlijk niet. Het zou best kunnen zijn dan wij er niet zoveel trek in hebben als jullie je leven niet gaan beteren.’”

“Als je ziet wat er de afgelopen jaren is gebeurd bij Ajax, hoe slecht het kompas stond, dat willen en kunnen ze zich niet permitteren. Het is een dreigement richting Ajax”, stelt Vermeulen. “Ze neigen wellicht nog eerder naar niet verlengen dan naar wel verlengen. Dan moet Ajax nog maar een sponsor vinden die er zoveel geld in wil steken.”

