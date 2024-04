Arne Slot grapt na vragen over afscheid: 'Zal ik 'm maken? Een heel slechte opmerking van mij'

Arne Slot maakte op de persconferentie na de zege op Go Ahead Eagles een grapje gemaakt over zijn prestaties bij Feyenoord. De trainer is zich ervan bewust dat Feyenoord de nodige hoogtepunten kende onder zijn leiding, zoals de Conference League-campagne van 2021/22, de gewonnen landstitel in 2023 en het winnen van de beker afgelopen zondag.

Sommige supporters van Feyenoord nemen op sociale media al afscheid van de door Liverpool begeerde Slot, met terugblikken op zijn successen. Op de persconferentie kreeg Slot de vraag of hij die reacties meekrijgt. “Ik zit te denken: zal ik ‘m maken of niet, maar hoe lang zijn die filmpjes over die hoogtepunten?”, zei Slot lachend. “Nee, dit is een heel slechte opmerking van mij.”

Artikel gaat verder onder video

Slot zei dat hij die reacties niet allemaal ziet. “Nee, dit is nou niet het moment om te volgen wat er allemaal over mij gezegd wordt. Ik probeer zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven en bij de staf en de spelers. Daar richt ik me op. Als ik alles zou volgen wat er over me gezegd wordt, weet ik niet of ik daarnaast nog genoeg tijd heb om de jongens voor te bereiden. Ik heb nu wel een paar dagen vrij, maar dat betekent niet dat ik nu de sociale media ga afstruinen om te zien wat er gezegd wordt.”

Is de oefenmeester zelf verbaasd dat Liverpool bij hem is uitgekomen, of vindt hij het wel logisch? “Los van het antwoord op die vraag is het niet de eerste grote club die interesse in mij heeft getoond in de afgelopen jaren. Ik denk dat we met Feyenoord al drie jaar op een geweldige manier aan het presteren zijn. Clubs die dat volgen via beelden en data hebben de afgelopen jaren vaak genoeg interesse getoond. Dat is een mooi compliment voor mij en voor Feyenoord.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans komen plotseling met striemend fluitconcert tijdens uitreiking medailles

De supporters van Feyenoord heffen plotseling een striemend fluitconcert aan in De Kuip, vlak voordat de zojuist gewonnen KNVB Beker aan hun favoriete club zou worden uitgereikt.