Slot hoeft niet op ervaren Liverpool-verdediger te rekenen: 'International dient transferverzoek in'

Arne Slot lijkt bij Liverpool niet te hoeven rekenen op een samenwerking met . De 26-jarige Engels international staat al sinds 2015 onder contract op Anfield, maar heeft volgens FootballTransfers en AnfieldWatch een transferverzoek ingediend bij de clubleiding.

Gomez doorliep de jeugdopleiding van het Londense Charlton Athletic en debuteerde bij die club ook in het Engelse profvoetbal. Na één seizoen sloeg Liverpool al toe en werd de veelzijdige verdediger, die zowel in het centrum als op beide backposities uit de voeten kan, voor een kleine vijf miljoen euro ingelijfd.

Inmiddels speelde Gomez 222 wedstrijden voor The Reds, waarin hij nog niet één keer scoorde maar wel negen assists afleverde. In het huidige seizoen kwam hij in alle competitie al 49 keer in actie, al pendelt hij wel op en neer tussen bank en basis. Bovendien keerde de verdediger in maart terug in het Engels elftal, na een absentie van bijna vier jaar kreeg Gomez speelminuten in de oefenwedstrijden met Brazilië (0-1 verlies) en België (2-2).

Komende zomer zou Gomez volgens bovengenoemde media echter willen vertrekken, waartoe hij Liverpool zou hebben verzocht mee te werken zodra er een redelijk bod binnenkomt. De voorkeur van de speler zou daarbij uitgaan naar een club uit Londen. Zijn plek in de Liverpool-selectie zou zomaar eens overgenomen kunnen worden door huidig Feyenoorder Lutsharel Geertruida, die de afgelopen tijd veelvuldig wordt gelinkt aan een transfer in het kielzog van Slot.

