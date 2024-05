'De kans dat Arne Slot hem naar Liverpool haalt is groter dan vijftig procent'

De kans dat Arne Slot in zijn kielzog verdediger meeneemt van Feyenoord naar zijn nieuwe club Liverpool bedraagt 'meer dan vijftig procent', zegt chef sport Marcel van der Kraan van De Telegraaf. In een video-item van de ochtendkrant laat de journalist zijn licht schijnen over de mogelijke overstap van de Oranje-international naar de Premier League.

"Ik denk dat de kans dat Geertruida daarheen gaat groter dan vijftig procent is", zegt Van der Kraan. "Hij staat op de radar en heeft het fantastisch gedaan in het Nederlands elftal én in de Champions League, het is een jongen die fysiek van alle spelers van Feyenoord het beste bij de Premier League past."

Van der Kraan twijfelt er dan ook niet aan dat de 23-jarige verdediger gaat slagen in de als fysiek zwaar bekendstaande Engelse competitie. "Ik heb over Geertruida geen enkele twijfel, die heb ik zóveel zien spelen", zegt de journalist. Over de transfersom heeft hij tevens een vermoeden: "Minstens dertig miljoen. Feyenoord kon hem vorig jaar verkopen voor 25 miljoen (aan RB Leipzig, red.), dat deed de club niet. Hij heeft nu nog een jaar contract, ik denk dat er wel een flink bedrag op tafel moet komen."

Geertruida loopt al sinds 2012 rond bij Feyenoord, dat hem destijds wegplukte uit de jeugd van stadgenoot Sparta. In 2017 debuteerde hij in een bekerduel met de amateurs van AVV Swift (4-1 winst) in de hoofdmacht, maar in het seizoen 2019/20 groeide de rechtsback annex centrale verdediger pas echt naar een basisplaats toe. Inmiddels staat hij in alle competities op 195 wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij 22 keer scoorde en tien assists leverde. De geruchten over een transfer naar Liverpool werden flink aangewakkerd toen Geertruida afgelopen weekend, in gezelschap van zijn zaakwaarnemer, tussen de Liverpool-fans plaatsnam in het uitvak tijdens het Premier League-duel met West Ham United (2-2).

