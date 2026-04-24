Wim Kieft weet wie de ideale kandidaten zijn om invulling te geven aan de directeursfuncties bij Feyenoord. Nu Dennis te Kloese per 1 juli vertrekt, kan Feyenoord op zoek naar een algemeen en technisch directeur.

Te Kloese vertolkte een dubbelrol bij Feyenoord, maar heeft na ruim vier jaar zijn vertrek aangekondigd. "Omdat hij twee directiepetten op had, zou Feyenoord een droomscenario kunnen verwezenlijken met de voormalige AZ-tandem bestaande uit Robert Eenhoorn en Max Huiberts als algemeen- en technisch directeur. Aan het einde van het seizoen zijn beiden vrij en Eenhoorn is een Feyenoorder", schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf.

Eenhoorn was tussen 2014 en 2024 werkzaam als algemeen directeur van AZ. Huiberts werkt sinds 2016 als technisch directeur en stopt aan het einde van dit seizoen. "De basis voor alles wat AZ presteert, is door Eenhoorn en Huiberts gelegd. Zeker ook voor de bekertriomf vorige zondag", stelt Kieft.

Donderdag schreef het Algemeen Dagblad dat Eenhoorn niet meer in beeld zou zijn. De verhoudingen binnen de club zouden daarbij een rol spelen. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Toon van Bodegom zou geen voorstander zijn van zijn komst, terwijl ook Eenhoorn zelf weinig enthousiasme zou voelen richting de huidige machtsverhoudingen binnen de RvC. Volgens De Telegraaf is Eenhoorn echter nog wel degelijk in beeld, maar ook wordt de naam genoemd van Robert van Overdijk, algemeen directeur van Circuit Zandvoort.