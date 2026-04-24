Wim Kieft schetst het droomscenario voor Feyenoord na vertrek Te Kloese

24 april 2026, 20:01   Bijgewerkt: 20:06
Wim Kieft schetst het droomscenario voor Feyenoord na vertrek Te Kloese
Wim Kieft weet wie de ideale kandidaten zijn om invulling te geven aan de directeursfuncties bij Feyenoord. Nu Dennis te Kloese per 1 juli vertrekt, kan Feyenoord op zoek naar een algemeen en technisch directeur.

Te Kloese vertolkte een dubbelrol bij Feyenoord, maar heeft na ruim vier jaar zijn vertrek aangekondigd. "Omdat hij twee directiepetten op had, zou Feyenoord een droomscenario kunnen verwezenlijken met de voormalige AZ-tandem bestaande uit Robert Eenhoorn en Max Huiberts als algemeen- en technisch directeur. Aan het einde van het seizoen zijn beiden vrij en Eenhoorn is een Feyenoorder", schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf.

Eenhoorn was tussen 2014 en 2024 werkzaam als algemeen directeur van AZ. Huiberts werkt sinds 2016 als technisch directeur en stopt aan het einde van dit seizoen. "De basis voor alles wat AZ presteert, is door Eenhoorn en Huiberts gelegd. Zeker ook voor de bekertriomf vorige zondag", stelt Kieft.

Donderdag schreef het Algemeen Dagblad dat Eenhoorn niet meer in beeld zou zijn. De verhoudingen binnen de club zouden daarbij een rol spelen. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Toon van Bodegom zou geen voorstander zijn van zijn komst, terwijl ook Eenhoorn zelf weinig enthousiasme zou voelen richting de huidige machtsverhoudingen binnen de RvC. Volgens De Telegraaf is Eenhoorn echter nog wel degelijk in beeld, maar ook wordt de naam genoemd van Robert van Overdijk, algemeen directeur van Circuit Zandvoort.

Robert Eenhoorn en Max Huiberts zouden de ideale kandidaten zijn voor Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Lees ook:
NAC Breda

Woerts: ‘Feyenoord, Ajax en FC Twente willen zich bij rechtszaak NAC voegen’

  • di 21 april, 09:53
  • 21 apr. 09:53
Dennis te Kloese

Officieel: Te Kloese vertrekt per 1 juli bij Feyenoord

  • Gisteren, 13:55
  • Gisteren, 13:55
Serdar Gözübüyük Feyenoord Excelsior

Serdar Gözübüyük haalt Instagram-account offline na NEC - Feyenoord

  • ma 13 april, 16:40
  • 13 apr. 16:40
1 reactie
Zou een goede stap zijn. Hebben voldoende ervaring in de voetballerij, een flink netwerk, eerder pittige dossiers behandeld en communicatief sterk en duidelijk

1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Positievo
401 Reacties
123 Dagen lid
533 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zou een goede stap zijn. Hebben voldoende ervaring in de voetballerij, een flink netwerk, eerder pittige dossiers behandeld en communicatief sterk en duidelijk

