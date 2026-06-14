heeft met een knipoog de nieuwe vraagprijs van PSV voor aangekondigd. De Marokkaan maakte in de nacht van zaterdag op zondag een fraaie treffer tegen Brazilië, waarna de Kroaat zich op Instagram meldde.

Saibari begon in de nacht van zaterdag op zondag in de punt van de aanval bij Marokko in de eerste WK-wedstrijd tegen Brazilië (1-1). De PSV’er, die dicht bij een transfer naar Bayern München is, opende na ruim twintig minuten de score met een subtiel lobje. Direct werd er volop gespeculeerd over zijn transfersom, die volgens velen nu wel eens hoger zou kunnen uitvallen.

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Daar is ook Perisic het mee eens, zo blijkt uit een reactie die hij plaatste op Instagram. De Kroaat reageerde onder een foto van Saibari geplaatst door het account 433 met een nieuwe vraagprijs van PSV. “70M + 10M bonus”, aldus Perisic, die daar een lachende emoji aan toevoegt.

Of de treffer van Saibari tegen Brazilië daadwerkelijk invloed gaat hebben op de uiteindelijke transfersom die Bayern München aan PSV zal betalen, valt nog te bezien. Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf zijn de onderhandelingen tussen beide clubs al langer onderweg en zal een doelpunt weinig veranderen aan de transfersom.