Joey Didulica weet het zeker: Luka Modric had in het verleden maar al te graag voor Ajax gespeeld. De clubleiding van de Amsterdammers besloot destijds echter niet toe te happen op diverse tips, waardoor de Kroaat uiteindelijk naar Tottenham Hotspur vertrok.
Didulica, oud-keeper van Ajax, was al snel onder de indruk van Modric. "Dat had ik echt nog nooit gezien. Hij eiste de bal op en niemand kreeg hem daar meer vanaf. Luka was zo beweeglijk. Het was gewoon niet te doen", weet hij nog. De voormalig doelman besloot Modric dan ook te tippen bij Ajax. Dat deed hij in 2006. Sjaak Swart werd opgebeld.
"Ik belde Sjakie Swart op: 'Sjakie, ik train hier met een kleine Cruijff. Zijn naam is Luka Modric, je móét hem naar Ajax halen, deze jongen is fenomenaal!'"
Ajax hapte echter niet toe. Dat lag volgens Didulica overigens niet aan Swart. "Ik had het geweldig gevonden als hij naar Ajax was gegaan, want hij leek zó op Cruijff. Met zijn haar, zijn manier van bewegen, geweldig. Sjaak heeft dat toen volgens mij ook wel aangegeven bij Ajax, maar het is er niet van gekomen. Luka ging naar Tottenham Hotspur."
Didulica vindt het jammer. "Modric was enorm gefascineerd door Ajax. Hij hield van Ajax, hij wilde het er altijd met mij over hebben en wilde alles van de club weten, dus we hadden het er vaak over. Luka had honderd procent zeker naar Ajax willen komen."
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.