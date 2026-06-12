Joey Didulica weet het zeker: had in het verleden maar al te graag voor Ajax gespeeld. De clubleiding van de Amsterdammers besloot destijds echter niet toe te happen op diverse tips, waardoor de Kroaat uiteindelijk naar Tottenham Hotspur vertrok.

Didulica, oud-keeper van Ajax, was al snel onder de indruk van Modric. "Dat had ik echt nog nooit gezien. Hij eiste de bal op en niemand kreeg hem daar meer vanaf. Luka was zo beweeglijk. Het was gewoon niet te doen", weet hij nog. De voormalig doelman besloot Modric dan ook te tippen bij Ajax. Dat deed hij in 2006. Sjaak Swart werd opgebeld.

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"Ik belde Sjakie Swart op: 'Sjakie, ik train hier met een kleine Cruijff. Zijn naam is Luka Modric, je móét hem naar Ajax halen, deze jongen is fenomenaal!'"

Ajax hapte niet toe

Ajax hapte echter niet toe. Dat lag volgens Didulica overigens niet aan Swart. "Ik had het geweldig gevonden als hij naar Ajax was gegaan, want hij leek zó op Cruijff. Met zijn haar, zijn manier van bewegen, geweldig. Sjaak heeft dat toen volgens mij ook wel aangegeven bij Ajax, maar het is er niet van gekomen. Luka ging naar Tottenham Hotspur."

Didulica vindt het jammer. "Modric was enorm gefascineerd door Ajax. Hij hield van Ajax, hij wilde het er altijd met mij over hebben en wilde alles van de club weten, dus we hadden het er vaak over. Luka had honderd procent zeker naar Ajax willen komen."