Live voetbal

Luka Modric wilde naar Ajax toe: 'Hij hield echt van Ajax'

12 juni 2026, 18:01
Luka Modric bij Kroatië
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Joey Didulica weet het zeker: Luka Modric had in het verleden maar al te graag voor Ajax gespeeld. De clubleiding van de Amsterdammers besloot destijds echter niet toe te happen op diverse tips, waardoor de Kroaat uiteindelijk naar Tottenham Hotspur vertrok.

Didulica, oud-keeper van Ajax, was al snel onder de indruk van Modric. "Dat had ik echt nog nooit gezien. Hij eiste de bal op en niemand kreeg hem daar meer vanaf. Luka was zo beweeglijk. Het was gewoon niet te doen", weet hij nog. De voormalig doelman besloot Modric dan ook te tippen bij Ajax. Dat deed hij in 2006. Sjaak Swart werd opgebeld.

Artikel gaat verder onder video

"Ik belde Sjakie Swart op: 'Sjakie, ik train hier met een kleine Cruijff. Zijn naam is Luka Modric, je móét hem naar Ajax halen, deze jongen is fenomenaal!'"

Ajax hapte niet toe

Ajax hapte echter niet toe. Dat lag volgens Didulica overigens niet aan Swart. "Ik had het geweldig gevonden als hij naar Ajax was gegaan, want hij leek zó op Cruijff. Met zijn haar, zijn manier van bewegen, geweldig. Sjaak heeft dat toen volgens mij ook wel aangegeven bij Ajax, maar het is er niet van gekomen. Luka ging naar Tottenham Hotspur."

Didulica vindt het jammer. "Modric was enorm gefascineerd door Ajax. Hij hield van Ajax, hij wilde het er altijd met mij over hebben en wilde alles van de club weten, dus we hadden het er vaak over. Luka had honderd procent zeker naar Ajax willen komen."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Silvano Vos van AC Milan

AC Milan wil voormalig Ajax-talent lozen, FC Utrecht hoopt toe te slaan

  • wo 10 juni, 16:38
  • 10 jun. 16:38
  • 1
Oliver Glasner

Oliver Glasner geeft geen prioriteit aan Feyenoord en heeft andere droomclub

  • ma 8 juni, 11:47
  • 8 jun. 11:47
  • 1
Liverpool-trainer Arne Slot

Tegenvaller Arne Slot: concurrent bereidt zich tot in de puntjes voor

  • zo 31 mei, 19:02
  • 31 mei 19:02
  • 5
1 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Dave80
60 Reacties
704 Dagen lid
541 Likes
Dave80
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

en wie weet had hij zich dan anders ontwikkeld, Modric heeft niets te klagen gehad over de clubs waar hij heeft gevoetbald.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Dave80
60 Reacties
704 Dagen lid
541 Likes
Dave80
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

en wie weet had hij zich dan anders ontwikkeld, Modric heeft niets te klagen gehad over de clubs waar hij heeft gevoetbald.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Engeland - Kroatië

20:45
Wordt gespeeld op 12 nov. 2026
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Luka Modric

Luka Modric
AC Milan
Team: Milan
Leeftijd: 40 jaar (9 sep. 1985)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Milan
34
2
2024/2025
Real Madrid
35
2
2023/2024
Real Madrid
32
2
2022/2023
Real Madrid
33
4

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws